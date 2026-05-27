La espera terminó para miles de postulantes de Beca 18 que buscaban acceder a una oportunidad de educación superior gratuita en el país. Luego de la publicación oficial de resultados del segundo momento de la convocatoria 2026, Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) confirmó el periodo exacto en el que los estudiantes seleccionados deberán aceptar su vacante para asegurar el beneficio. La noticia también reveló cuántos jóvenes fueron elegidos, qué modalidades concentraron el mayor número de becarios y cuáles son los apoyos económicos que cubrirá el programa durante toda la carrera. Además, se recordó que existen situaciones específicas que pueden ocasionar la pérdida definitiva de la beca, incluso obligando a devolver el dinero otorgado por el Estado. Descubre cuáles son las fechas más importantes del proceso y qué condiciones debes cumplir para mantener este beneficio educativo.

¿HASTA CUÁNDO SE PUEDE ACEPTAR LA VACANTE DE BECA 18?

Los postulantes que fueron elegidos en el segundo momento de la convocatoria 2026 tendrán plazo desde el 26 de mayo hasta el 1 de junio para confirmar la aceptación de la beca. Este proceso forma parte del cronograma establecido por Pronabec y es obligatorio para asegurar el acceso al beneficio educativo.

La entidad recordó que quienes no completen este paso dentro de las fechas señaladas podrían perder la vacante obtenida. Por ello, se recomienda revisar constantemente los canales oficiales y seguir las indicaciones publicadas para evitar inconvenientes durante la etapa final del concurso.

Beca 18

¿CUÁNTOS JÓVENES FUERON SELECCIONADOS EN ESTA ETAPA?

En la segunda fase del concurso fueron elegidos 3.621 estudiantes provenientes de distintas regiones del país. Con esta cifra se completan más de 5.000 vacantes entregadas durante toda la convocatoria nacional de este año.

Las regiones con mayor cantidad de beneficiarios fueron Lima, Junín, Ayacucho y Puno. Además, Pronabec informó que la mayoría de ganadores pertenece a familias en condición de pobreza o pobreza extrema, manteniéndose así el enfoque social del programa.

Entre las modalidades con más seleccionados destacan:

Modalidad Ordinaria con 2.535 beneficiarios.

Comunidades Nativas Amazónicas con 273 ganadores.

Repared con 209 estudiantes beneficiados.

¿QUÉ GASTOS CUBRE LA BECA 18?

El programa financia diversos gastos para que los estudiantes puedan concentrarse en sus estudios sin preocuparse por el aspecto económico. La cobertura incluye costos académicos y también necesidades personales relacionadas con la permanencia en la carrera.

Entre los beneficios cubiertos se encuentran:

Matrícula y pensiones de estudio.

Examen o carpeta de admisión en institutos públicos.

Obtención de grado o título profesional.

Cursos de inglés desde el segundo año.

Alimentación y alojamiento.

Materiales de estudio y útiles.

Movilidad local y transporte interprovincial.

Computadora portátil o equipo similar.

Uniformes o vestimenta necesaria.

Según Pronabec, estos apoyos buscan garantizar que los becarios culminen satisfactoriamente su formación profesional o técnica.

Foto: Andina

¿EN QUÉ CASOS SE PUEDE PERDER LA BECA?

La beca puede ser cancelada si el estudiante incumple las normas establecidas por el programa. Algunas faltas incluso obligan a devolver el dinero invertido por el Estado durante el tiempo de estudios.

Entre las principales razones de pérdida del beneficio figuran presentar información falsa, abandonar la carrera, no matricularse, desaprobar reiteradamente los cursos o ser expulsado del centro de estudios. También se contempla la cancelación ante una condena penal definitiva o por otras faltas graves determinadas por Pronabec, según informa Infobae.

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