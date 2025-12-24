La creación de contenido basado en texto, imágenes, música, audio y sobre todo videos, demuestra la versatilidad con la cual podemos realizar diversas actividades, y ello mediante el uso de la Inteligencia Artificial (IA) que hoy opaca el desarrollo de ciertas carreras. En relación a esto último, ahora llama la atención la composición de listado donde figuran 5 especialidades puntuales que perderían valor hacia el 2026, y por ende no convendría estudiar debido a su propagación e impulso.

ESTAS 5 CARRERAS UNIVERSITARIAS PERDERÍAN VALOR EN 2026 DEBIDO A LA IA

Desde hace algunos años, la IA facilita la realización de diversas tareas, pero en ese sentido también opaca las oportunidades que te brindan variadas carreras universitarias.

Al respecto, hoy un nuevo listado entorno a las especialidades o profesiones que perderían valor debido al avance de la combinación de algoritmos como tal, viene llamando la atención de medios y jóvenes que globalmente experimentan ciertas dificultades para encontrar empleo sobre todo.

Según la información compartida y difundida a través de redes sociales, Humanidades termina siendo una de las 5 carreras universitarias que perderían valor de cara al 2026, mientras los estudios de comunicación, periodismo y hasta administración de empresas asimismo figuran entre las más afectadas.

La automatización de procesos empresariales le resta protagonismo también a la hotelería y un turismo donde las plataformas de reservas online y los servicios digitales se consolidan aún más.

EL INEI REVELA LOS NOMBRES DE LAS PROFESIONES U OCUPACIONES QUE PODRÍA REEMPLAZAR LA IA EN PERÚ

Nuestro día a día suele evidenciar esfuerzo, dedicación y largas horas empleadas realizando funciones específicas que según estudios como el elaborado por parte del INEI sobre la base de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), pasarían a ser llevadas a cabo por tanto máquinas como robots capaces de suplir la actividad humana.

Así hoy figura publicado mediante investigación titulada “Doble desafío tecnológico: análisis de la exposición a la automatización tradicional y a la inteligencia artificial generativa en el empleo peruano, 2024”, donde de manera puntual se comparten los nombres de los trabajos cuyas tareas repetitivas o manuales, terminarían facilitando la utilización de sistemas automatizados, y por ende, la mano de obra quedaría de lado.

Con respecto a esta información sobre la IA en Perú, te compartimos a continuación el listado integrado por los empleos u ocupaciones que más figuran expuestas a la propagación de avances tecnológicos mediante máquinas y robots, según INEI:

Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos

Ayudantes de cocina

Empleados de control (supervisores) y abastecimiento

Estibadores

Asimismo, resulta importante destacar que los “profesores de primaria y secundaria, bordadores, reparadores y ayudantes de costura, tejedores a mano, y especialistas en belleza y actividades afines”, y a diferencia de los empleos descritos líneas arriba, terminan presentando baja exposición a este tipo de automatización tradicional que principalmente reemplazaría a quienes realizan labores manuales y rutinarias.