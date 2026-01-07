Anualmente, las casas de estudios como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), llaman la atención revelando detalles entorno a exámenes de admisión, y también adopción de relevantes acuerdos orientados al fortalecimiento académico e institucional. En ese sentido, y con miras a nuevo proceso académico, ahora genera expectativa entre los estudiantes y futuros ‘cachimbos’, la aprobación de la creación de la nueva Escuela Profesional de Inteligencia Artificial (IA) que a partir de operatividad, quedará adscrita a facultad tecnológica puntual por parte de la ‘Decana de América’.

LA UNMSM APRUEBA LA CREACIÓN DE LA NUEVA CARRERA DE IA ADSCRITA A ESTA FACULTAD

Inicia un nuevo año para los peruanos, y con buenas noticias para quienes gustan de la tecnología, y desean estudiar en la UNMSM que anuncia la creación de nueva carrera tras acuerdo tomado durante sesión ordinaria llevada a cabo a fines de diciembre 2025.

Al respecto, te contamos que la Escuela Profesional de IA pasará a convertirse en una realidad luego de elevarse a la Asamblea Universitaria para evaluación y aprobación correspondiente, respondiendo así a las actuales demandas tecnológicas y científicas.

Buscando “formar profesionales altamente especializados en un campo estratégico para el desarrollo del país”, la UNMSM refiere que dicha carrera pasará a estar adscrita a la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática (FISI), y de esa forma incrementará listado de especialidades ofrecidas a un total de 78 oficialmente habilitadas.

ESTAS OTRAS NUEVAS CARRERAS OFRECE LA UNMSM Y PUEDES ESTUDIAR EN 2026

Bajo la gestión de Jeri Ramón Ruffner, la UNMSM desde 2021 ha logrado impulsar la creación de más de 10 nuevas escuelas profesionales con altos estándares de calidad y gran demanda en el mercado nacional e internacional, siendo 4 en particular aquellas especialidades que conformaron los últimos proceso de admisión.

A continuación, y al respecto, te compartimos los detalles acerca de cada una de las siguientes nuevas e innovadoras especialidades que ofrece la ‘Decana de América’ junto a la de IA detallada líneas arriba:

INGENIERÍA MECATRÓNICA

- Convenio suscrito con la Universidad Abierta de Chongqing y la corporación estatal China Electronics Technology Group Corporation (TEC) de la República Popular China.

- Esta implementación responde a la necesidad de consolidar los lazos de cooperación con las referidas instituciones mediante la formalización generada en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) realizado en noviembre de 2024.

- “El campo laboral de un egresado de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecatrónica abarca sectores como la industria automotriz, automatización industrial, robótica, desarrollo de maquinaria agrícola, la industria aeroespacial, infraestructura de comunicación y diseño de dispositivos médicos y tecnologías asistidas, entre otros”.

CRIMINALÍSTICA FINANCIERA FORENSE

- Desde la Facultad de Ciencias Contables, esta “especialidad formará contadores públicos especializados en la investigación criminal, el análisis financiero y el análisis forense para detectar delitos financieros y económicos”.

- “Los egresados recibirán el título de Contador Público con mención en Criminalística Financiera Forense y contarán con las herramientas necesarias para investigar fraudes, analizar estados financieros en busca de irregularidades y colaborar con la justicia en la resolución de delitos económicos”.

INGENIERÍA DEL AGUA Y TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO

- Desde la Facultad de Química e Ingeniería Química (FQIQ), este programa “permite conocer la organización, los sistemas y métodos de trabajo relacionados con el conocimiento de la ingeniería del agua y las tecnologías de tratamientos para múltiples usos en diferentes tipos de industrias, agricultura, minería y remediación de la contaminación en plantas, incluyendo el control de calidad, la gestión de la calidad, la estructura organizativa y funcional de las industrias”.

Asimismo, resulta importante destacar a la Ingeniería Nuclear como la cuarta carrera implementada por la UNMSM desde hace dos años aproximados, entre otras de las siguientes que repasaremos a continuación, y cuentan con alumnado tras varios exámenes de admisión llevados a cabo:

Ciencias de la Computación

Presupuesto y Finanzas Públicas

Administración Marítima y Portuaria

Administración de la Gastronomía