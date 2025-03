La calidad de la educación universitaria en nuestro país es un objetivo constante, regulado para asegurar la excelencia en la formación de los estudiantes. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), en colaboración con el Ministerio de Educación (Minedu), juega un papel crucial en este proceso. A través de rigurosas supervisiones, otorgan licencias a aquellas universidades que cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC), certificando así su aptitud. No obstante, algunas instituciones no logran alcanzar estos estándares. Como resultado, siete universidades en el país han enfrentado el cierre definitivo al no obtener la licencia requerida. A continuación, presentamos las instituciones educativas que cesarán sus operaciones en este 2025.

¿QUÉ UNIVERSIDADES DEJARÁN DE OPERAR TRAS NO OBTENER EL LICENCIAMIENTO DE LA SUNEDU?

Siete instituciones de educación superior en Perú se preparan para el cierre definitivo al no haber obtenido el licenciamiento de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Entre ellas, destaca la Universidad Alas Peruanas, cuyo cierre está programado para el 22 de septiembre del presente año, tras una extensión otorgada por la Sunedu. La Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote también cesará operaciones, precisamente el 12 de julio de 2025, mientras que la Universidad Científica del Perú cerrará el 16 de agosto del mismo año.

Otras instituciones que también enfrentan el cierre son la Universidad José Carlos Mariátegui, que detendrá sus servicios de enseñanza el 1 de abril de 2025, aunque podrá emitir títulos hasta diciembre de ese año. La Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez también finalizará sus actividades educativas el 31 de diciembre de 2025.

Finalmente, la Universidad Privada San Carlos cerrará sus puertas el 30 de agosto de 2025, y la Universidad Peruana de Ciencias e Informática concluirá su funcionamiento el 4 de abril de 2025. Estas decisiones, tomadas por la Sunedu, buscan garantizar la calidad de la educación universitaria en el país, asegurando que solo las instituciones que cumplan con los estándares requeridos puedan operar.

La Universidad José Carlos Mariátegui es una de las que no obtuvo el licenciamiento de SUNEDU. (Foto: difusión)

¿QUÉ SUCEDERÁ CON LOS ESTUDIANTES DE LAS UNIVERSIDADES CON LICENCIA DENEGADA?

Según lo establecido por la Sunedu, los estudiantes de universidades con licencia denegada tienen dos opciones principales para continuar sus estudios: pueden optar por el traslado a una universidad receptora, para lo cual la institución en cese debe establecer convenios con universidades licenciadas que ofrezcan programas académicos similares, tengan capacidad disponible y se encuentren en una ubicación accesible, siendo necesario que los estudiantes manifiesten su elección y acepten el traslado; o pueden permanecer en la misma universidad en proceso de cierre, pero solo por un período máximo de dos años.

SI OBTUVE UN TÍTULO EN UNA UNIVERSIDAD CON LICENCIA DENEGADA, ¿SIGUE SIENDO VÁLIDO?

Sí, los grados académicos y títulos profesionales obtenidos en una universidad con licencia denegada siguen siendo válidos. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha confirmado que las personas que poseen estos títulos son reconocidas oficialmente y mantienen todos los derechos que les otorgan las leyes. Esto significa que puedes utilizar tu título para fines laborales, académicos y cualquier otro trámite legal que lo requiera, a pesar de que la universidad donde lo obtuviste ya no tenga licencia, según informa el diario La República.

¿EN QUÉ CONSISTE EL LICENCIAMIENTO DE SUNEDU?

El licenciamiento de Sunedu es un proceso esencial en Perú para garantizar que las instituciones de educación superior cumplan con los estándares básicos de calidad. Este procedimiento exige que universidades públicas y privadas demuestren que tienen la infraestructura, los programas académicos, el personal docente y los servicios necesarios para ofrecer una educación adecuada.

En este sentido, Sunedu realiza una evaluación rigurosa para verificar que las universidades cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC). En caso una universidad logre superar la evaluación, podrá recibir el licenciamiento y podrá operar legalmente. En contraste, aquellas instituciones que fallen la prueba, deberán cesar sus actividades, e incluso pueden enfrentarse a la posibilidad de cerrar sus instalaciones. Todo este proceso de Sunedu asegura una educación de calidad, protege a los estudiantes y fomenta la transparencia en el sistema educativo.

Cabe mencionar que el licenciamiento de institutos en el Perú lo ve el Ministerio de Educación directamente. Sin embargo, algunos institutos lograron obtener la categoría universitaria gracias a las disposiciones de Minedu. Por lo tanto, tendrán que pasar por el licenciamiento de Sunedu que les exige ciertas Condiciones Básicas de Calidad (CBC).

Foto: Andina

¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD (CBC) QUE EXIGE SUNEDU?

1. Existencia de objetivos académicos, grados, títulos y planes de estudio.

2. Oferta educativa compatible con los instrumentos de planeamiento.

3. Infraestructura y equipamiento adecuados para cumplir sus funciones.

4. Líneas de investigación.

5. Disponibilidad de personal docente calificado con no menos del 25% de docentes a tiempo completo.

6. Servicios educacionales complementarios básicos.

7. Mecanismos de inserción laboral.

8. Transparencia de universidades.