La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) dio inicio el miércoles 13 de agosto al examen de admisión 2025-II, que abarca las áreas de aptitud académica y humanidades. Más de 5.000 aspirantes buscan asegurar una de las 1.500 vacantes disponibles en sus distintas carreras profesionales. Dicha casa de estudios continuará con el proceso de postulación el viernes 15 de agosto con el examen de matemática, mientras que el domingo 17 concluirán las evaluaciones con las pruebas de física y química.

Las evaluaciones busca determinar el grado de preparación y las competencias de los aspirantes, con el objetivo de garantizar que solo los candidatos mejor preparados ingresen a esta prestigiosa institución. Para conocer los puntajes obtenidos y lista de ingresantes deberás seguir los pasos que te mostramos a continuación.

Estas son las vacantes disponibles por especialidad para postular al examen de admisión UNI 2025-II

LINK de resultados examen UNI 2025-II:

La lista oficial de ingresantes del examen de admisión 2025-II de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) se publicará al día siguiente de cada evaluación en sus plataformas oficiales. Aquí los pasos a seguir:

Primero, debes ingresar al siguiente link: https://admision.uni.edu.pe/resultados-vocacional/

Luego, selecciona la opción “Resultados admisión 2025-2″

Buscar el nombre o número de postulante en la lista oficial

De las 32 carreras distribuidas en sus 11 facultades, Ingeniería Civil encabeza la lista con mayor la cantidad de postulantes con 607 inscritos. Le siguen Ingeniería de Sistemas con 574 aspirantes y Arquitectura con 423 registrados.

Estas son las carreras que ofrece la UNI:

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ofrece diversas carreras. Entre ellas se encuentran:

Arquitectura

Física

Matemáticas

Química

Ingeniería Física

Informática

Ingeniería Sanitaria

Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Civil

Ingeniería Económica

Ingeniería Estadística

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería de Telecomunicaciones

Ingeniería de Ciberseguridad

Ingeniería Geológica

Ingeniería Metalúrgica

Ingeniería de Minas

Ingeniería Industrial

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería de Software

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Mecánica Eléctrica

Ingeniería Naval

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería de Petróleo y Gas Natural

Ingeniería Petroquímica

Ingeniería Química

Ingeniería Textil

Ingeniería Aeroespacial

Urbanismo