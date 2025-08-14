La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) dio inicio el miércoles 13 de agosto al examen de admisión 2025-II, que abarca las áreas de aptitud académica y humanidades. Más de 5.000 aspirantes buscan asegurar una de las 1.500 vacantes disponibles en sus distintas carreras profesionales. Dicha casa de estudios continuará con el proceso de postulación el viernes 15 de agosto con el examen de matemática, mientras que el domingo 17 concluirán las evaluaciones con las pruebas de física y química.
Las evaluaciones busca determinar el grado de preparación y las competencias de los aspirantes, con el objetivo de garantizar que solo los candidatos mejor preparados ingresen a esta prestigiosa institución. Para conocer los puntajes obtenidos y lista de ingresantes deberás seguir los pasos que te mostramos a continuación.
LINK de resultados examen UNI 2025-II:
La lista oficial de ingresantes del examen de admisión 2025-II de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) se publicará al día siguiente de cada evaluación en sus plataformas oficiales. Aquí los pasos a seguir:
- Primero, debes ingresar al siguiente link: https://admision.uni.edu.pe/resultados-vocacional/
- Luego, selecciona la opción “Resultados admisión 2025-2″
- Buscar el nombre o número de postulante en la lista oficial
De las 32 carreras distribuidas en sus 11 facultades, Ingeniería Civil encabeza la lista con mayor la cantidad de postulantes con 607 inscritos. Le siguen Ingeniería de Sistemas con 574 aspirantes y Arquitectura con 423 registrados.
Estas son las carreras que ofrece la UNI:
La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) ofrece diversas carreras. Entre ellas se encuentran:
- Arquitectura
- Física
- Matemáticas
- Química
- Ingeniería Física
- Informática
- Ingeniería Sanitaria
- Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería Civil
- Ingeniería Económica
- Ingeniería Estadística
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería de Telecomunicaciones
- Ingeniería de Ciberseguridad
- Ingeniería Geológica
- Ingeniería Metalúrgica
- Ingeniería de Minas
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería de Sistemas
- Ingeniería de Software
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería Mecánica Eléctrica
- Ingeniería Naval
- Ingeniería Mecatrónica
- Ingeniería de Petróleo y Gas Natural
- Ingeniería Petroquímica
- Ingeniería Química
- Ingeniería Textil
- Ingeniería Aeroespacial
- Urbanismo