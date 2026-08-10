La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) registró una masiva participación en su último proceso de admisión, con 17 567 postulantes inscritos y 17 220 que finalmente acudieron a rendir la evaluación. La asistencia alcanzó el 98 %, cifra que fue considerada histórica por las autoridades universitarias. En esta convocatoria se ofrecieron 1 106 vacantes, distribuidas entre las áreas de Biomédicas, Sociales e Ingenierías. La primera registró 3 619 inscritos, mientras que Sociales reunió 6 704 y las carreras de Ingeniería concentraron 7 244 postulantes. El examen se convirtió así en uno de los procesos con mayor convocatoria de los últimos años.

La evaluación se desarrolló en dos turnos para facilitar la organización de los miles de participantes. Durante la mañana rindieron la prueba los postulantes de Biomédicas y Sociales, mientras que los aspirantes a las carreras de Ingeniería lo hicieron por la tarde. Cada examen tuvo una duración de dos horas y media, de acuerdo con el cronograma establecido por la institución. El vicerrector académico, Luis Cuadros Paz, resaltó el despliegue realizado y el récord de participación alcanzado. Según explicó, el interés de los jóvenes estaría relacionado con el prestigio y la acreditación académica de la UNSA.

Conoce aquí a los ingresantes del examen de admisión de la UNSA a través de la lista en la página web

Miles de postulantes y familiares permanecen expectantes ante la publicación de los resultados del Examen Ordinario I Fase 2027 de la UNSA. De acuerdo con lo anunciado por el vicerrector académico, la relación de ingresantes debía difundirse después de la medianoche del domingo mediante el portal oficial de la institución: www.unsa.edu.pe. Sin embargo, las horas transcurrieron sin que la lista apareciera en la plataforma universitaria. La situación generó incertidumbre entre quienes participaron en la evaluación. Los aspirantes continúan pendientes de conocer si lograron alcanzar una de las vacantes disponibles.

Hasta las 8 de la mañana de este lunes, varios postulantes y usuarios recurrieron a las redes sociales para expresar su preocupación por la demora. En sus publicaciones señalaron que los resultados todavía no podían ser consultados en la página institucional. La expectativa creció entre las familias que aguardaban la información desde la noche anterior. Por el momento, los estudiantes deben mantenerse atentos a los canales oficiales de la universidad para conocer cualquier actualización. La demora mantiene en suspenso a miles de jóvenes que esperan confirmar su ingreso a la UNSA.

Esta es la razón por las cuales viene la demora de los resultados de los ingresantes del examen de admisión

La incertidumbre también se trasladó a las redes sociales, donde grupos y páginas de Facebook se llenaron de consultas sobre la publicación de los resultados. Desde primeras horas de la mañana, varios postulantes dejaron mensajes para señalar que la lista de ingresantes aún no estaba disponible. Maribel Roque Torres escribió que todavía no había novedades, mientras Víctor Raul Vicosip coincidió al señalar que la información seguía sin aparecer. La espera generó preocupación entre quienes buscaban conocer su resultado. Muchos permanecieron atentos a cualquier actualización durante la mañana.

Ante la demora, otros usuarios optaron por pedir directamente el enlace oficial para acceder a la relación de ingresantes. Roy La Roca y Evelin Espinoza solicitaron a través de los comentarios que se compartiera la dirección de los resultados. En medio de las consultas, algunos participantes plantearon una posible explicación para el retraso. Según señalaron, la evaluación se realizó en dos turnos, lo que habría prolongado las labores de revisión y procesamiento. Esta versión fue respaldada por otros usuarios que atribuyeron la demora a la organización de ambas jornadas.

El vicerrector académico se manifestó en decir que si existe seguridad y transparencia en el examen

La UNSA desarrolló su proceso de evaluación bajo un esquema reforzado de control y seguridad. Las autoridades universitarias señalaron que los mecanismos de vigilancia fueron fortalecidos para identificar oportunamente cualquier intento de irregularidad durante el examen. En ese contexto, la institución recomendó a los postulantes y sus familias informarse únicamente mediante sus plataformas oficiales. La advertencia busca evitar confusiones o versiones difundidas por terceros. De esta manera, la universidad pretende garantizar mayor transparencia y confianza durante todo el proceso de admisión.

El vicerrector académico también expresó su agradecimiento a los postulantes y familiares por la confianza depositada en la institución. Asimismo, exhortó a evitar concentraciones innecesarias en los alrededores del campus durante las jornadas de evaluación. Como parte de estas recomendaciones, sugirió que los padres no ingresen con sus hijos hasta el interior del recinto universitario. La medida busca promover mayor autonomía entre los jóvenes y disminuir la tensión propia de una jornada de admisión. Así, la UNSA apuesta por un entorno ordenado y tranquilo para los participantes.