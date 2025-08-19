Luego de intensos días en la que se llevó a cabo el Examen de Admisión 2025-II (13, 15 y 17 de agosto) en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), ahora los miles de postulantes se encuentran a la expectativa por conocer los resultados oficiales. En ese contexto, dicha casa de estudios publicó la lista de integrantes con su respectivo puntaje del presente periodo académico en lo que marca el cierre de una rigurosa prueba que inició con evaluaciones de Aptitud Vocacional, Académica, Humanidades y Matemáticas. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

RESULTADOS OFICIALES DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 2025-II DE LA UNI

Tras un fin de semana de intensa jornada para miles de postulantes, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) habilitó su plataforma virtual para consultar los resultados oficiales del Examen de Admisión 2025-2. En esta oportunidad, los 5 428 postulantes, quienes rindieron la prueba, podrán conocer la lista de ingresantes en la página oficial de la casa de estudios o a través de este ENLACE, donde tendrán que seleccionar la carrera a la que postularon y, posteriormente, buscar el nombre o número de postulante en la lista oficial.

Por otro lado, la Dirección de Admisión (DIAD) informó que el 77,40 % de los jóvenes inscritos han sido hombres, mientras que el 22,60 % fueron mujeres. Además, del total de inscritos, 32 corresponden a personas con discapacidad y 1 547 son menores de edad, entre ellos 11 que solo tienen 15 años. De hecho, una de las regiones que reunió más postulantes fue Lima con 4 703, le sigue el Callao (283), Junín (81), Puno (51), Áncash (47) e Ica (35).

Eso no es todo, la UNI estableció que, en esta oportunidad, se habiliten 1 194 vacantes correspondiente al ciclo 2025-II para los estudiantes. Estas estarán divididas por modalidad de ingreso, ya sea ordinario, ingreso directo, CEPREUNI, entre otras, así como por tipo de institución educativa entre público o privada. Por consiguiente, según la Dirección de Admisión, se dieron a conocer las vacantes disponibles por cada carrera profesional, en el marco del presente proceso de admisión.