La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se prepara para recibir a miles de postulantes que participarán en su examen de admisión 2026-I, el cual comenzará este sábado 4 de octubre. En esta nueva edición, la Decana de América ofrece 2,771 vacantes distribuidas entre sus diferentes áreas académicas.

Con el fin de garantizar un proceso ordenado y seguro, la universidad recordó a los aspirantes las fechas exactas de evaluación y las estrictas reglas que deberán seguir durante la jornada, incluyendo la lista de objetos y prendas que no podrán portar. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL EXAMEN DE ADMISIÓN 2026-I DE SAN MARCOS?

El proceso de admisión se desarrollará en cuatro fechas distribuidas a lo largo de dos fines de semana de octubre:

Sábado 4: postulantes de Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales.

postulantes de Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales. Domingo 5: aspirantes de Ciencias Básicas e Ingeniería.

aspirantes de Ciencias Básicas e Ingeniería. Sábado 11: candidatos del área de Ciencias de la Salud (excepto Medicina Humana).

candidatos del área de Ciencias de la Salud (excepto Medicina Humana). Domingo 12: evaluación exclusiva para Medicina Humana.

¿QUÉ OBJETOS ESTÁN PROHIBIDOS DURANTE EL EXAMEN?

Para evitar cualquier intento de copia o comunicación con el exterior, no se permitirá el ingreso con aparatos electrónicos ni materiales de lectura o escritura. Entre los artículos vetados se incluyen:

Dispositivos tecnológicos: celulares, audífonos, radios, USB, microcámaras, MP3 y MP4.

Útiles y documentos: lápices, borradores, tajadores, hojas, libros, revistas o separatas.

Objetos personales: mochilas, carteras, billeteras, alimentos, bebidas, llaveros, servilletas y atomizadores.

¿QUÉ TIPO DE ROPA NO DEBEN USAR LOS POSTULANTES?

La universidad ha establecido un código de vestimenta que prohíbe el uso de prendas con elementos metálicos o que dificulten la revisión de seguridad. No se podrá ingresar con:

Casacas o chompas con capucha.

Pantalones o vestidos que tengan correas.

Aretes, piercings o accesorios metálicos.

¿CÓMO SE RECOMIENDA VESTIR EL DÍA DEL EXAMEN?

La UNMSM sugiere acudir con ropa simple y cómoda, que no contenga adornos metálicos. Las opciones permitidas incluyen:

Polos o chompas sin capucha.

Pantalones de tela, algodón o franela sin broches ni cierres metálicos.

Zapatillas o zapatos sencillos sin hebillas ni apliques.

Además, quienes tengan el cabello largo deberán llevarlo suelto y sin colets, ganchos o accesorios visibles.

¿POR QUÉ SE HAN REFORZADO ESTAS MEDIDAS?

La universidad busca mantener la transparencia y equidad del proceso de admisión, por lo que ha reforzado los controles de seguridad para evitar plagios, suplantaciones y el uso indebido de dispositivos electrónicos dentro de los recintos de evaluación. Estas acciones forman parte del compromiso de San Marcos con la integridad académica y la confianza en sus procesos de selección, según informa Andina.

¿QUÉ ES LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS?

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también conocida por sus siglas UNMSM, es el centro de enseñanza superior más antiguo del Perú, además de que es reconocida como la universidad más antigua de América, por lo que figura en documentos y publicaciones oficiales como “Universidad del Perú, Decana de América”.

Esta institución pública ubicada en la ciudad de Lima es considerada como la institución peruana de educación superior más importante y representativa por su “tradición, prestigio, calidad y selectividad”, siendo además reconocida como la institución de mayor producción científica del Perú.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos se ha posicionado en el primer lugar a nivel nacional en determinadas ediciones de diversas clasificaciones de universidades, tales como en el primer Ranking Universitario del Perú elaborado por Asamblea Nacional de Rectores del Perú bajo el auspicio de la UNESCO en 2006.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es referida muchas veces como un reflejo del Perú por manifestar los avances y limitaciones que eventualmente tiene el país, además de la valorada diversidad, preparación y activismo de su alumnado.