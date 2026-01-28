Inicia un nuevo periodo de postulaciones para rendir exigente prueba académica, y buscar ingresar a la ‘Decana de América’. Hoy la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) llama la atención a nivel nacional tras lanzamiento oficial de cronograma a partir del cual puedes inscribirte, y participar en jornadas del Examen de Admisión 2026-II cuyo simulacro presencial pasará a llevarse a cabo durante fecha puntual de mismo año costando monto específico que tienes la chance de abonar bajo dos modalidades.

¿CÓMO PARTICIPAR EN SIMULACRO PRESENCIAL DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 2026-II DE LA UNMSM? REVISA PASOS A SEGUIR PARA INSCRIBIRTE

A través de redes sociales, dicha casa de estudios cumple con anunciar el comienzo de fase a partir de la cual, y hasta el jueves 26 de febrero, tienes la gran chance de registrarte en sistema a fin de estar respondiendo preguntas de diversa índole actitudinal, habilidades, entre otros aspectos, tal y como ocurrirá previamente con ensayo práctico establecido.

De acuerdo a la información compartida oficialmente, el Simulacro Presencial del Examen de Admisión 2026-II de la UNMSM, se realizará el domingo 8 como jornada principal y única para experimentar dinámica de prueba real, y terminar sintiéndote como si fuera el propio día de evaluación general.

Si te interesa postular y convertirte en ‘cachimbo’ de la prestigiosa ‘Decana de América’ desde el presente año, participa en ensayo práctico admitido inscribiéndote entre el 16 de enero y el lunes 2 de febrero, y tras realizar pago ascendente a los 100 soles en agencias del Banco de la Nación (BN) o virtualmente mediante Págalo.pe.

Simulacro presencial es lo que ofrece la UNMSM con miras a Examen de Admisión 2026-II, y hasta el 2 de febrero habilitando proceso de inscripción. (Fuente: Gobierno del Perú)

Así es como luego de 6 horas hábiles de realizado el reembolso, y desde la primera fecha mencionada, debes dirigirte a la página web habilitada por la Oficina Central de Admisión (OCA), y llevar a cabo tu registro siguiendo los pasos compartidos mediante redes sociales.

En relación al propio examen general, y según lo precisa la propia OCA de la UNMSM, el Admisión 2026-II estará realizándose durante los días 7, 8, 14 y 15 de marzo, y desde el 5 de enero ya puedes formar parte de proceso inscribiéndote a través de plataforma oficial.

Al igual que con el simulacro presencial aunque con ciertas diferencias, considera el siguiente listado de fechas a fin de registrarte para postular de manera oportuna y correcta, según la letra inicial de tu primer apellido:

Del 5 al 18 de enero / A, B, C, D, E y F

Del 19 de enero al 1 de febrero / G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O

Del 2 al 15 de febrero / P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Del 16 al 26 de febrero / Rezagados (todas las letras)

Asimismo, y de manera previa a tu inscripción, la OCA ha determinado que realices como egresado de colegio público o privado, una serie de pagos donde se incluye también al Reglamento de Admisión Digital cuyo costo asciende a los 70 soles.

Según lo establecido, hoy participar en Examen 2026-II de la UNMSM proviniendo de institución educativa estatal, te debe hacer cancelar en agencias del BN o mediante Págalo.pe, el monto de S/400, mientras de escuela particular un total de 800 indicando o colocando el código 9502.

ESTAS ÁREAS SERÁN EVALUADAS DURANTE DESARROLLO DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 2026-II DE SAN MARCOS

Sábado 7 de marzo

- Área D, Ciencias Económicas y de la Gestión

- Área E, Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales

Domingo 8 de marzo

- Área B, Ciencias Básicas

- Área C, Ingenierías

- Examen especial: Todas las áreas académicas

Sábado 14 de marzo

- Área A, Ciencias de la Salud (Excepto Escuela Profesional de Medicina Humana)

Domingo 15 de marzo

- Escuela Profesional de Medicina Humana

ESTA NUEVA CARRERA LANZA SAN MARCOS E INCORPORA A OFERTA ACADÉMICA DESDE EXAMEN DE ADMISIÓN 2026-II

A nivel nacional, la UNMSM se erige como una de las instituciones más destacadas, y esto gracias a enseñanza, pero también el listado de carreras ofrecidas que ahora busca fortalecerse con nueva incorporación.

Hoy vamos a referirnos a la Licenciatura en Geofísica como la especialidad que consolida oferta académica de la ‘Decana de América’, e impulsada por la Facultad de Ciencias Físicas, plantea “formar profesionales capaces de aportar a la gestión del riesgo de desastres, la mitigación del cambio climático y el desarrollo sostenible del país”.

De acuerdo a la información compartida oficialmente, a partir del proceso que implica la realización del examen de admisión 2026-II, dicha carrera contaría con 90 vacantes habilitadas, y desde entonces las siguientes 3 áreas formativas figuran claramente definidas dentro del plan de estudios sanmarquino:

Ciencias de la Tierra

Ciencias del océano

Ciencias de la atmósfera

Las clases de Geofísica se llevarán a cabo en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Físicas, y según lo refiere César Jiménez como doctor en Física y vicedecano académico de Pregrado de la UNMSM, el alumnado podrá beneficiarse gracias a convenios vigentes con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), y para la “realización de prácticas preprofesionales y uso de laboratorios especializados”, mientras también se proyecta firmar acuerdos con “IMARPE, la Dirección de Hidrografía y Navegación y el Senamhi”.

LA UNMSM ANUNCIA LA CREACIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Inicia un nuevo año para los peruanos, y con buenas noticias para quienes gustan de la tecnología, y desean estudiar en la UNMSM que anuncia la creación de nueva carrera tras acuerdo tomado durante sesión ordinaria llevada a cabo a fines de diciembre 2025.

Al respecto, te contamos que la Escuela Profesional de Inteligencia Artificial (IA) pasará a convertirse en una realidad luego de elevarse a la Asamblea Universitaria para evaluación y aprobación correspondiente, respondiendo así a las actuales demandas tecnológicas y científicas.

Buscando “formar profesionales altamente especializados en un campo estratégico para el desarrollo del país”, la UNMSM refiere que dicha carrera pasará a estar adscrita a la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática (FISI), y de esa forma incrementará listado de especialidades ofrecidas a un total de 78 oficialmente habilitadas.