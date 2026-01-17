Anualmente, las casas de estudios como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), llaman la atención por revelar detalles entorno a complejas pruebas, pero también adopción de relevantes acuerdos orientados al fortalecimiento académico e institucional. En ese sentido, ahora genera interés el hecho de poder postular a la ‘Decana de América’, e ingresar para estudiar la novedosa carrera lanzada con miras a examen de admisión 2026-II, y cuyas 90 vacantes habilitadas te permitirían acceder a beneficiosa propuesta académica.

ESTA ES LA NUEVA CARRERA QUE SAN MARCOS LANZA A PARTIR DE EXAMEN DE ADMISIÓN 2026-II

A nivel nacional, la UNMSM se erige como una de las instituciones más destacadas, y esto gracias a enseñanza, pero también el listado de carreras ofrecidas que ahora busca fortalecerse con nueva incorporación.

Hoy vamos a referirnos a la Licenciatura en Geofísica como la especialidad que consolida oferta académica de la ‘Decana de América’, e impulsada por la Facultad de Ciencias Físicas, plantea “formar profesionales capaces de aportar a la gestión del riesgo de desastres, la mitigación del cambio climático y el desarrollo sostenible del país”.

De acuerdo a la información compartida oficialmente, a partir del proceso que implica la realización del examen de admisión 2026-II, dicha carrera contaría con 90 vacantes habilitadas, y desde entonces las siguientes 3 áreas formativas figuran claramente definidas dentro del plan de estudios sanmarquino:

Ciencias de la Tierra

Ciencias del océano

Ciencias de la atmósfera

Las clases de Geofísica se llevarán a cabo en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Físicas, y según lo refiere César Jiménez como doctor en Física y vicedecano académico de Pregrado de la UNMSM, el alumnado podrá beneficiarse gracias a convenios vigentes con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), y para la “realización de prácticas preprofesionales y uso de laboratorios especializados”, mientras también se proyecta firmar acuerdos con “IMARPE, la Dirección de Hidrografía y Navegación y el Senamhi”.

LA UNMSM APRUEBA EN 2026 LA CREACIÓN DE LA CARRERA DE IA

Inicia un nuevo año para los peruanos, y con buenas noticias para quienes gustan de la tecnología, y desean estudiar en la UNMSM que anuncia la creación de nueva carrera tras acuerdo tomado durante sesión ordinaria llevada a cabo a fines de diciembre 2025.

Al respecto, te contamos que la Escuela Profesional de IA pasará a convertirse en una realidad luego de elevarse a la Asamblea Universitaria para evaluación y aprobación correspondiente, respondiendo así a las actuales demandas tecnológicas y científicas.

Buscando “formar profesionales altamente especializados en un campo estratégico para el desarrollo del país”, la UNMSM refiere que dicha carrera pasará a estar adscrita a la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática (FISI), y de esa forma incrementará listado de especialidades ofrecidas a un total de 78 oficialmente habilitadas.

LAS OTRAS NUEVAS CARRERAS QUE PUEDES ESTUDIAR EN SAN MARCOS

Bajo la gestión de Jeri Ramón Ruffner, la UNMSM desde 2021 ha logrado impulsar la creación de más de 10 nuevas escuelas profesionales con altos estándares de calidad y gran demanda en el mercado nacional e internacional, siendo 4 en particular aquellas especialidades que conformaron los últimos proceso de admisión.

A continuación, y al respecto, te compartimos los detalles acerca de cada una de las siguientes nuevas e innovadoras especialidades que ofrece la ‘Decana de América’ junto a la de IA detallada líneas arriba:

INGENIERÍA MECATRÓNICA

- Convenio suscrito con la Universidad Abierta de Chongqing y la corporación estatal China Electronics Technology Group Corporation (TEC) de la República Popular China.

- Esta implementación responde a la necesidad de consolidar los lazos de cooperación con las referidas instituciones mediante la formalización generada en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) realizado en noviembre de 2024.

- “El campo laboral de un egresado de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecatrónica abarca sectores como la industria automotriz, automatización industrial, robótica, desarrollo de maquinaria agrícola, la industria aeroespacial, infraestructura de comunicación y diseño de dispositivos médicos y tecnologías asistidas, entre otros”.

CRIMINALÍSTICA FINANCIERA FORENSE

- Desde la Facultad de Ciencias Contables, esta “especialidad formará contadores públicos especializados en la investigación criminal, el análisis financiero y el análisis forense para detectar delitos financieros y económicos”.

- “Los egresados recibirán el título de Contador Público con mención en Criminalística Financiera Forense y contarán con las herramientas necesarias para investigar fraudes, analizar estados financieros en busca de irregularidades y colaborar con la justicia en la resolución de delitos económicos”.

INGENIERÍA DEL AGUA Y TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO

- Desde la Facultad de Química e Ingeniería Química (FQIQ), este programa “permite conocer la organización, los sistemas y métodos de trabajo relacionados con el conocimiento de la ingeniería del agua y las tecnologías de tratamientos para múltiples usos en diferentes tipos de industrias, agricultura, minería y remediación de la contaminación en plantas, incluyendo el control de calidad, la gestión de la calidad, la estructura organizativa y funcional de las industrias”.

Asimismo, resulta importante destacar a la Ingeniería Nuclear como la cuarta carrera implementada por la UNMSM desde hace dos años aproximados, entre otras de las siguientes que repasaremos a continuación, y cuentan con alumnado tras varios exámenes de admisión llevados a cabo: