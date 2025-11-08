En un contexto marcado por la brecha educativa que persiste en el país, principalmente por la falta de acceso a la educación universitaria, las autoridades locales impulsan diversas acciones para garantizar que más peruanos puedan acceder a este derecho. En ese contexto, con el objetivo de cambiar el futuro académico y profesional de muchos jóvenes en Lima, el Gobierno Nacional admitió la creación de la Universidad Nacional de Ciencia, Tecnología, Humanidades y Afines de Huaycán (UNCTH), lo que permitirá asegurar una educación de excelencia enfocada en impulsar el desarrollo científico, tecnológico y social. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DÓNDE ESTARÁ UBICADO LA NUEVA UNIVERSIDAD NACIONAL EN LIMA?

A través de la Ley n.º 32471, publicada en el diario oficial El Peruano, el Gobierno promulgó la creación de la nueva Universidad Nacional de Ciencia, Tecnología, Humanidades y Afines de Huaycán (UNCTH), que estará ubicada en el distrito de Ate Vitarte, en Lima Metropolitana. Esta casa de estudios busca principalmente consolidar la formación profesional, científica y humanística en la zona este de la capital, promoviendo al mismo tiempo la investigación y el desarrollo sostenible. Así, conforme a la Ley Universitaria (Ley n.º 30220) esta universidad tendrá autonomía académica y administrativa.

Asimismo, el Ministerio de Educación (Minedu) tendrá un rol fundamental en este proyecto, ya que será el encargado de designar a la comisión organizadora, así como brindar los recursos económicos sin requerir los fondos adicionales del tesoro nacional. Por su parte, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) se encargará del licenciamiento institucional, requisito necesario para su funcionamiento. Cabe mencionar que, la UNCTH tendrá una implementación progresiva que durará cinco años y que promete beneficiar a jóvenes de la zona y aledaños.

¿QUÉ CARRERAS PROFESIONALES OFRECERÁ LA UNCTH?

La Universidad Nacional de Ciencia, Tecnología, Humanidades y Afines de Huaycán (UNCTH), que se ubicará en Ate Vitarte, iniciará sus actividades con una oferta académica de 29 carreras profesionales dentro de cinco años, distribuidas en distintas áreas del conocimiento para el beneficio de la población. A continuación, estas son las principales carreras que se encuentran:

Ciencias básicas: Física, Biología, Matemática.

Ingenierías: Mecatrónica, Industrial, de Telecomunicaciones, de Sistemas e Informática, Civil, Ambiental, Electrónica, de Alimentos y Mecánica.

Ciencias de la salud: Medicina Humana, Enfermería, Farmacia y Bioquímica, Odontología, Obstetricia, Veterinaria, Psicología y Nutrición.

Humanidades: Derecho, Economía, Contabilidad, Administración, Trabajo Social, Sociología y Ciencias de la Comunicación.

Gastronomía.

