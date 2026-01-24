El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas (IESTPFFAA) abrió una nueva convocatoria para que licenciados y personal activo del Servicio Militar Voluntario accedan a carreras técnicas gratuitas con alta demanda en el mercado laboral. El proceso de admisión se realizará de forma virtual y permitirá postular desde cualquier región del país.

La oferta incluye 12 programas técnicos, formación financiada por el Estado y múltiples beneficios académicos y laborales para quienes cumplan los requisitos. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR A ESTA CONVOCATORIA?

La postulación está dirigida únicamente a licenciados de las Fuerzas Armadas y a personal que se encuentre en servicio activo con un mínimo de 12 meses continuos en el Servicio Militar Voluntario. Es requisito indispensable contar con secundaria completa. No está permitida la participación de civiles, ya que la convocatoria busca beneficiar exclusivamente a quienes han formado parte de las instituciones armadas del país.

¿CUÁNDO Y CÓMO SE REALIZA EL PROCESO DE ADMISIÓN?

Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 30 de enero a través de la plataforma oficial del instituto. El examen de admisión se llevará a cabo de manera virtual entre el 31 de enero y el 1 de febrero, con el objetivo de facilitar el acceso a postulantes de las 24 regiones y reducir gastos de traslado. La evaluación tendrá una duración de tres horas y constará de 100 preguntas de opción múltiple sobre conocimientos básicos. Los resultados se publicarán el 3 de febrero, según orden de mérito.

¿QUÉ CARRERAS TÉCNICAS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES?

En esta convocatoria se ofrecen 500 vacantes distribuidas en 12 programas técnicos orientados a la empleabilidad y al emprendimiento. Las especialidades disponibles son:

Electrónica Industrial

Arquitectura de plataformas y servicios de tecnologías de información

Construcción Civil

Mecánica de producción industrial

Mecánica automotriz

Administración hotelera

Manejo forestal

Explotación minera

Industrias de alimentos y bebidas

Desarrollo de sistemas de información

Mantenimiento de maquinaria industrial

Geodesia y topografía

¿CUÁLES SON LAS CARRERAS CON MAYOR DEMANDA LABORAL?

Según las autoridades del instituto, las especialidades más solicitadas son Arquitectura de plataformas y servicios de tecnologías de información e Industrias de alimentos. La primera responde a la creciente demanda del sector tecnológico, mientras que la segunda atrae a jóvenes interesados en desarrollar negocios propios, especialmente en el rubro alimentario, gracias a su enfoque productivo y práctico.

¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE EL IESTPFFAA A SUS ESTUDIANTES?

El proceso de admisión es completamente gratuito y la formación académica es financiada por el Estado. El estudiante solo debe asumir el pago de matrícula una vez obtenida la vacante. Entre los principales beneficios se incluyen:

Doble certificación

Enseñanza de inglés

Bolsa de trabajo con más de 69 convenios

Certificaciones modulares desde el primer ciclo

Título a nombre de la Nación

Carnet de medio pasaje

Tutoría y consejería académica

¿CÓMO ES LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN ACADÉMICA?

El instituto cuenta con 29 laboratorios especializados y simuladores de maquinaria pesada que permiten prácticas virtuales avanzadas, especialmente en áreas como minería y construcción. La formación combina teoría y práctica progresiva, preparando al estudiante para ejecutar, supervisar y gestionar procesos productivos con tecnología de última generación, lo que explica que el 97% de sus egresados se encuentre actualmente en la Población Económicamente Activa, según informa Infobae.

