Egresar de la carrera universitaria estudiada durante varios años, hoy representa uno de los mayores logros personales para una persona, sin embargo, y con la firme intención de especializar el conocimiento adquirido tras graduarse, muchos jóvenes apuestan por continuar aprendiendo e instruyéndose bajo la normativa académica vigente. Al respecto, ahora resulta importante destacar el lanzamiento de convocatoria para el otorgamiento de 5 mil becas por parte del gobierno de Turquía, y destinadas a cubrir todos los gastos de pregrado, maestría y doctorado en sus universidades más reconocidas.
LAS 5 MIL BECAS QUE OFRECE EL GOBIERNO DE TURQUÍA PARA ESTUDIAR MAESTRÍA Y DOCTORADO EN 2026
Las oportunidades de poder especializarte en diversas carreras universitarias, han llegado a Perú oficialmente, y esto gracias a lanzamiento de concurso difundido por parte del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), y que lanza el gobierno de Turquía para beneficiar a estudiantes, investigadores y académicos de distintos países.
Un total de 5 mil subvenciones se otorgarán desde dicho país europeo, siendo el viernes 20 de febrero de 2026, la fecha límite para terminar postulando mediante el acceso a esta página web donde debes crear cuenta personal.
Tras completar datos personales, el gobierno de Turquía te solicita que cargues todos los siguientes documentos, y a modo de recomendación, puedas incluir desde actividades extracurriculares hasta logros en diferentes campos a fin de contar con mayores chances de alcanzar alguna de las becas integrales ofrecidas:
- Documento Nacional de Identidad (DNI)
- 01 fotografía del postulante tomada en el último año
- Resultados del examen nacional (si lo hubiera)
- Diploma certificado de graduación temporal
- Transcripción
- Resultados de exámenes internacionales / GRE, GMAT, SAT, etc., si lo exige la universidad o programa elegido
- Resultados de pruebas de idiomas internacionales como TOEFL, DELF si lo requiere la universidad o programa elegido
- Una propuesta para un tema de investigación y un ejemplo escrito del trabajo que has realizado (solo para solicitudes de doctorado)
Recuerda revisar de manera previa el listado de las universidades y programas de estudio disponibles en Turquía a través de este enlace, y asimismo considerar que las 5 mil becas financiadas por parte del gobierno europeo, cuentan con los siguientes niveles de formación:
- El grado de asociado (diplomado) corresponde a una formación técnica con duración de 2 años.
- El nivel de licenciatura ofrece programas de pregrado en áreas de ingeniería, ciencias sociales, ciencias de la salud, y ciencias básicas con cobertura de la beca durante todos los años que dure la carrera.
- El nivel de posgrado ofrece programas de maestría y doctorado con una duración de dos años, y en campos como ciencias sociales, humanidades, ciencias naturales e ingeniería (no se consideran programas del área de ciencias de la salud).
“Los postulantes deben haber culminado los estudios previos o estar próximo a graduarse antes de agosto del año de inicio del programa, así como acreditar un alto rendimiento académico”, remarca el Pronabec mediante nota de prensa puntual, y entorno a los requisitos que debes cumplir para postular a concurso de becas turcas hasta el viernes 20 de febrero.
REQUISITOS Y BENEFICIOS QUE OTORGA EL GOBIERNO DE TURQUÍA MEDIANTE LANZAMIENTO DE BECAS EN 2026
- Requisitos
- Acreditar nivel mínimo de rendimiento académico:
70% para licenciatura, 75% para maestrías y doctorados, y 90% para carreras de ciencias de la salud como Medicina, Odontología y Farmacia.
- Tener menos de la edad límite:
Ser menor de 21 años para grado de asociado o pregrado, 30 para maestrías, 35 para doctorado y 50 para investigación.
- No contar con ciudadanía turca, o haberla perdido o haber estudiado en el país el mismo nivel de la beca solicitada.
- Ser graduado o graduarse al final del curso académico actual (antes de agosto), o ser investigador.
- Beneficios
- Registro o colocación de plaza en la universidad elegida
- Matrícula universitaria
- Alojamiento
- Estipendio mensual de 4.500 liras turcas para modalidad pregrado, 6.500 para maestría y 9.000 para doctorado
- Seguro médico
- Pasajes aéreos único (al inicio de estudios y al graduarse)
- Curso de idioma turco