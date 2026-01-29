Egresar de la carrera universitaria estudiada durante varios años, hoy representa uno de los mayores logros personales para una persona, sin embargo, y con la firme intención de especializar el conocimiento adquirido tras graduarse, muchos jóvenes apuestan por continuar aprendiendo e instruyéndose bajo la normativa académica vigente. Al respecto, ahora resulta importante destacar el lanzamiento de convocatoria para el otorgamiento de 5 mil becas por parte del gobierno de Turquía, y destinadas a cubrir todos los gastos de pregrado, maestría y doctorado en sus universidades más reconocidas.

LAS 5 MIL BECAS QUE OFRECE EL GOBIERNO DE TURQUÍA PARA ESTUDIAR MAESTRÍA Y DOCTORADO EN 2026

Las oportunidades de poder especializarte en diversas carreras universitarias, han llegado a Perú oficialmente, y esto gracias a lanzamiento de concurso difundido por parte del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), y que lanza el gobierno de Turquía para beneficiar a estudiantes, investigadores y académicos de distintos países.

Un total de 5 mil subvenciones se otorgarán desde dicho país europeo, siendo el viernes 20 de febrero de 2026, la fecha límite para terminar postulando mediante el acceso a esta página web donde debes crear cuenta personal.

Tras completar datos personales, el gobierno de Turquía te solicita que cargues todos los siguientes documentos, y a modo de recomendación, puedas incluir desde actividades extracurriculares hasta logros en diferentes campos a fin de contar con mayores chances de alcanzar alguna de las becas integrales ofrecidas:

Documento Nacional de Identidad (DNI)

01 fotografía del postulante tomada en el último año

Resultados del examen nacional (si lo hubiera)

Diploma certificado de graduación temporal

Transcripción

Resultados de exámenes internacionales / GRE, GMAT, SAT, etc., si lo exige la universidad o programa elegido

Resultados de pruebas de idiomas internacionales como TOEFL, DELF si lo requiere la universidad o programa elegido

Una propuesta para un tema de investigación y un ejemplo escrito del trabajo que has realizado (solo para solicitudes de doctorado)

Recuerda revisar de manera previa el listado de las universidades y programas de estudio disponibles en Turquía a través de este enlace, y asimismo considerar que las 5 mil becas financiadas por parte del gobierno europeo, cuentan con los siguientes niveles de formación:

El grado de asociado (diplomado) corresponde a una formación técnica con duración de 2 años .

. El nivel de licenciatura ofrece programas de pregrado en áreas de ingeniería, ciencias sociales, ciencias de la salud, y ciencias básicas con cobertura de la beca durante todos los años que dure la carrera .

. El nivel de posgrado ofrece programas de maestría y doctorado con una duración de dos años, y en campos como ciencias sociales, humanidades, ciencias naturales e ingeniería (no se consideran programas del área de ciencias de la salud).

“Los postulantes deben haber culminado los estudios previos o estar próximo a graduarse antes de agosto del año de inicio del programa, así como acreditar un alto rendimiento académico”, remarca el Pronabec mediante nota de prensa puntual, y entorno a los requisitos que debes cumplir para postular a concurso de becas turcas hasta el viernes 20 de febrero.

REQUISITOS Y BENEFICIOS QUE OTORGA EL GOBIERNO DE TURQUÍA MEDIANTE LANZAMIENTO DE BECAS EN 2026

Requisitos

- Acreditar nivel mínimo de rendimiento académico:

70% para licenciatura, 75% para maestrías y doctorados, y 90% para carreras de ciencias de la salud como Medicina, Odontología y Farmacia.

- Tener menos de la edad límite:

Ser menor de 21 años para grado de asociado o pregrado, 30 para maestrías, 35 para doctorado y 50 para investigación.

- No contar con ciudadanía turca, o haberla perdido o haber estudiado en el país el mismo nivel de la beca solicitada.

- Ser graduado o graduarse al final del curso académico actual (antes de agosto), o ser investigador.

Beneficios

- Registro o colocación de plaza en la universidad elegida

- Matrícula universitaria

- Alojamiento

- Estipendio mensual de 4.500 liras turcas para modalidad pregrado, 6.500 para maestría y 9.000 para doctorado

- Seguro médico

- Pasajes aéreos único (al inicio de estudios y al graduarse)

- Curso de idioma turco