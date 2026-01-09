Desde la implementación del programa Beca Stipendium Hungaricum, más de 70 peruanos se han visto beneficiados con la cobertura total de gastos académicos y alojamiento para estudiar en Hungría. Por ello, en esta oportunidad, a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) se estableció 20 vacantes para que estudiantes mayores de 18 años puedan acceder a estudios de pregrado, maestría o doctorado con financiamiento en algunas de las universidades más prestigiosas de Europa Central. Así, la entidad adscrita al Ministerio de Educación (Minedu) instó a los interesados a revisar detalladamente los requisitos y el cronograma con el objetivo de evitar inconvenientes durante el proceso de postulación para la obtención de las becas integrales en la edición 2026-2027. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ BENEFICIOS BRINDA LA BECA STIPENDIUM HUNGARICUM DEL PRONABEC?

A través de sus plataformas oficiales, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) informó que abrió una nueva convocatoria para que estudiantes peruanos mayores de edad puedan postular a una de las 20 vacantes de la Beca Stipendium Hungaricum. Los seleccionados recibirán una serie de beneficios, como el financiamiento total para estudiar pregrado, maestría o doctorado en una de las universidades más reconocidas de Hungría. Es decir, accederán a una asignación económica todos los meses hasta la finalización del curso, con el objetivo de cubrir sus gastos esenciales de manutención.

Eso no es todo, los seleccionados también recibirán una subvención económica para la cobertura de una residencia o el hospedaje en residencias universitarias gestionadas por las propias instituciones educativas. En cuanto al seguro médico, el programa brinda automáticamente atenciones de salud a los estudiantes durante su estadía en el país europeo. Aunque precisaron que el beneficio no incluye los pasajes de ida y regreso al país de origen. Por último, aquellos interesados en postular a la Beca Stipendium Hungaricum, deben saber que el registro se realiza mediante la plataforma oficial del Pronabec (LINK) hasta este jueves 15 de enero de 2026 a las 8:00 a. m. (hora peruana).

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA POSTULAR A LA BECA STIPENDIUM HUNGARICUM?

A continuación, te presentamos los requisitos para acceder a la Beca Stipendium Hungaricum 2026-2027: