La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) hoy hace uso de sus redes sociales para dar a conocer oficialmente que el link de matrícula referente a proceso de inscripción admitido por los cursos gratuitos de Inteligencia Artificial (IA) ofrecidos, ya figura vigente con el objetivo de beneficiar no solo a alumnado institucional. En esta oportunidad, una nueva edición del Programa de Iniciación Tecnológica (PIT) habilitado en la plataforma del Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones (CTIC) de dicha casa de estudios, viene a representar el espacio donde de manera 100% online, las personas interesadas pueden fortalecer sus conocimientos gracias a innovadoras asignaturas con enfoque en combinación de algoritmos.

LINK PARA INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS GRATUITOS DE IA QUE OFRECE LA UNI

Con casi 150 años al servicio del país en cuanto a educación se refiere, hoy la UNI llama la atención de manera puntual por impartir clases virtuales acerca de temas tecnológicos, y en esa línea desde el 14 de octubre mantiene activo el link mediante el cual puedes matricularte sin costo alguno para recibirlas tomando en consideración tanto términos como condiciones establecidas.

Al respecto, te contamos que esta sétima edición habilitada por el PIT cuenta con novedosas materias propuestas y lanzadas de manera oficial, pudiendo propios alumnos y también egresados universitarios de otras instituciones de educación superior o institutos, ingresar a este enlace con la finalidad de proceder a registrar inscripción, y participar de los cursos gratuitos ofrecidos.

La UNI anuncia lanzamiento de sétima edición del PIT mediante el cual ofrece más de 70 cursos gratuitos con enfoque en IA. (Fuente: El Peruano)

En relación a esto último, resulta importante que tomes en cuenta un requisito fundamental solicitado por la UNI mediante el CTIC, y se trata del correo institucional creado como alumno o egresado de la institución donde estudiaste, y a partir del cual se te permitirá acceder al Zoom compartido para las clases 100% virtuales.

Cabe resaltar también, que si bien los más de 70 cursos dictados con enfoque en IA, no tienen costo alguno, la UNI te brinda alternativa para emisión de certificado digital de aprobación (nota mayor o igual a 12) o constancia digital de asistencia (cumplimiento del 75% de asistencia registrada) al finalizarlos con éxito, siendo el monto de S/40 aquel abonado para tal efecto tras generación de una orden de pago.

Si eres alumno de universidad o instituto a nivel nacional, o egresado como tal, y te interesa participar de esta sétima edición del PIT promovido por la UNI, asegúrate de contar con las licencias necesarias para el uso del software ya que el CTIC no proporciona permisos para hacer uso del AutoCAD, Power BI, Excel, SQL, MATLAB, MS. Project., entre otros programas utilizados durante sesiones.

PASO A PASO PARA TRAMITAR INSCRIPCIÓN Y PARTICIPAR EN LOS CURSOS GRATUITOS DE IA QUE OFRECE LA UNI

1- Accede a link compartido líneas arriba, llena correctamente tus datos en “Registro de Alumnos”, y ello tras haber aceptado “Términos y Condiciones”.

2- Luego de culminar y pulsar en la opción “Registrar”, tu correo educativo registrado, pasará a recibir un mensaje con el botón de matrícula.

3- Acto seguido, podrás apreciar el listado de cursos gratuitos disponibles.

4- Prosigue seleccionando el o los cursos de tu interés para matricularte, recordando que el enlace de inscripción es de un solo uso.

6- Para finalizar proceso de inscripción, agrégate al grupo de WhatsApp del o los cursos escogidos e inicia sétima edición del PIT.

7- ¡LISTO! Ya figuras matriculado de manera satisfactoria para participar de los cursos gratuitos lanzados por la UNI.

A través de las redes sociales de la Oficina Tecnológica de la Información (OTI) de la UNI, hoy los jóvenes de carrera y egresados también, e incluso de otras instituciones, tienen la chance de informarse entorno a proceso de registro para participar de los cursos virtuales brindados gratuitamente.

Luego de iniciado el martes 14 de octubre, la matrícula ofrecida permanecerá abierta hasta el domingo 19, y de acuerdo a cronograma establecido por el PTI, estar iniciando clases el lunes 20 de manera general, pero considerando que cada materia tiene su propio esquema de horarios, duración, y temarios.

Si durante registro de inscripción, tuvieras algún inconveniente o duda por resolver, toma en cuenta los siguientes datos proporcionados por la OTI de la UNI tales como canales de atención oficiales:

Mensajes al WhatsApp, 971683282

Llamadas al 481-1070 o 481-1065

Correo electrónico , pit@uni.edu.pe

, Visitas a la UNI mediante la Puerta N° 5 ubicada en la avenida Túpac Amaru - Rímac.

ESTOS SON SOLO ALGUNOS DE LOS 78 CURSOS VIRTUALES QUE GRATUITAMENTE OFRECERÁ LA UNI DESDE EL LUNES 20 DE OCTUBRE

Análisis de Datos con Excel + IA

Ansible: Automatización de TI

Aplicaciones de inteligencia artificial

Autocad 1: Dibujos planos a escala + IA

Autocad 2: Dibujos (isometría e Impresiones) + IA

Autocad 3: Renderizado e Iluminación + IA

Autodesk INVENTOR + IA

Automatización de Negocios con IA

AWS Architect 1

Azure Fundamentals

Business Process Management – BPM con software Bizagi + IA

CANVA: Diseño Visual Creativo + IA

Ciberseguridad: CyberSOC (C|CS) + IA

Ciberseguridad: Ethical Hacking (C|EH) + IA

Ciberseguridad: Pentesting Web (C|PW) + IA

Ciencia de Datos 1: Exploratory Data Analysis + IA

Ciencia de Datos 2: Big Data + IA

CLOUD COMPUTING: AWS - Azure - Google Cloud

Diseño Gráfico con Inteligencia Artificial

ERP - Odoo funcional y técnico

Excel con Macros + IA

Finanzas: Principios y Tendencias para la Toma de Decisiones Tecnológicas

Fundamentos de C++ con IA

Fundamentos de Civil 3D + IA

Fundamentos de DevOps: Dockers

Fundamentos de Diseño WEB con HTML 5 + IA