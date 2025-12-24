La expectativa de miles de jóvenes por conocer los resultados del examen de preselección de Beca 18 se prolongará unas semanas más. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) confirmó que la publicación de la lista de preseleccionados no se realizará en la fecha inicialmente prevista, lo que ha generado incomodidad y preocupación entre los postulantes que esperan continuar con el proceso.

La entidad precisó que la relación oficial se difundirá recién el próximo año, en medio de cuestionamientos por la falta de claridad en el cronograma y las dudas sobre el presupuesto destinado al programa. Descubre cuándo se conocerán los resultados, qué riesgos enfrenta el proceso y qué dicen las autoridades sobre el futuro de las vacantes de Beca 18.

¿CUÁNDO SE PUBLICARÁ LA LISTA DE PRESELECCIONADOS DE BECA 18?

Tras la postergación del anuncio oficial, Pronabec informó mediante una comunicación formal que los resultados del examen de preselección se harán públicos en enero de 2026.

Aunque no se ha fijado un día exacto, desde la Red Nacional de Juventudes del Perú se estima que la difusión podría darse durante la segunda semana del mes. Según su presidente, Anthony Ramos, este plazo dependerá de la elaboración de un informe técnico que debe completarse en un tiempo reducido, lo que mantiene abierta la posibilidad de nuevos ajustes en el calendario.

(Fuente: Pronabec)

¿POR QUÉ SE RETIRÓ EL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE BECA 18?

Uno de los factores que incrementó la incertidumbre entre los postulantes fue la eliminación del cronograma oficial de la página de Beca 18. De acuerdo con lo señalado, esta decisión responde a una reprogramación de las fechas límite para la entrega y validación de trámites.

Al no poder cumplirse los plazos inicialmente establecidos, Pronabec optó por retirar el calendario mientras se definen nuevos tiempos, lo que ha generado dudas sobre el avance real del proceso y sus siguientes etapas.

¿EXISTE RIESGO DE QUE SE REDUZCAN LAS VACANTES OFRECIDAS?

El número de becas disponibles para el próximo periodo aún no está garantizado. Aunque las autoridades han reiterado la meta de entregar al menos 20.000 vacantes, existen advertencias sobre una posible reducción debido a limitaciones presupuestales. Desde el sector juvenil se señala que, sin recursos adicionales aprobados, la cifra final podría ser menor.

En ese escenario, el Ministerio de Educación tendría que evaluar medidas extraordinarias, como reasignar fondos de otras áreas, lo que podría afectar el equilibrio del presupuesto institucional.

¿QUÉ DICE EL MEF SOBRE EL PRESUPUESTO Y LAS PROMESAS DE BECAS?

La ministra de Economía, Denisse Miralles, reconoció que actualmente no existe financiamiento suficiente para cubrir la totalidad de las becas anunciadas. Además, cuestionó duramente a la gestión anterior por haber prometido un incremento significativo en el número de vacantes sin asegurar previamente los recursos. Según indicó, se llegó a plantear la entrega de hasta 38.000 becas en un solo año, cuando en periodos anteriores el promedio era mucho menor.

Pese a todo, Pronabec aseguró que el programa no enfrenta riesgo de cierre, aunque todavía no se ha precisado cuántas becas estarán finalmente disponibles, según informa Infobae.

VÍDEO RECOMENDADO: