Quién es el profesor responsable de que más de 140 alumnos ingresaran a la UNI

Una de las universidades del Perú más difíciles de ingresar es, sin duda, la Universidad Nacional de Ingeniería debido a sus complicados exámenes, por lo que los postulantes tratan de prepararse mucho para poder conseguir una vacante. Precisamente, un profesor preuniversitario logró ingresar a más de 140 alumnos a la UNI utilizando un método único. En esta nota, te contamos de quién educador se trata.

¿QUIÉN ES ANÍBAL MALGER?

En el último examen de admisión de la UNI, fueron 142 estudiantes que pudieron ingresar a la universidad debido al método de andamiaje que aplicó el profesor Aníbal Malger. Según la Agencia Andina, Malger es profesor de matemática y física, tutor, coach y psicólogo. También, brinda orientación vocacional y trabaja de la mano con los padres de familia.

Desde muy joven su intención era estudiar Medicina Humana, pero no se concretó ya que no pudo ingresar. Sin embargo, esto no fue un obstáculo para él ya que descubrió que le gustaban los números, por lo que decidió estudiar Ingeniería Electrónica en la Universidad San Marcos, teniendo el primer puesto. Y es que, en la actualidad, el “profesor Aníbal”, como le dicen sus alumnos, enseña en una academia preuniversitaria durante sus ratos libres.

“Desde que empecé a estudiar en la universidad, comencé también a dictar clases (preuniversitarias) y me iba bien porque tenía gran acogida. Entonces, la vocación por la enseñanza me fue jalando inmediatamente, me encontré con ella, nos enamoramos y sentí que sería para toda la vida”, dijo el maestro con más de 30 años de experiencia.

“Hoy vemos en los chicos muchos vacíos que no son cubiertos por la familia, por lo que nuestros profesores tienen la misión de dar ese soporte emocional que requieren. Les brindamos orientación vocacional, consejería y tratamos también de hablar con los padres porque el apoyo de ellos es sumamente importante”, sostuvo para dicho medio.

¿CUÁNDO SON LOS EXAMENES DE ADMISIÓN 2024 EN SAN MARCOS, UNI, LA MOLINA Y VILLAREAL?