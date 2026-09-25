Los beneficiarios de un crédito educativo de PRONABEC podrán solicitar, bajo determinadas condiciones, un cambio de carrera o de institución de educación superior.
Los beneficiarios de un crédito educativo de PRONABEC podrán solicitar, bajo determinadas condiciones, un cambio de carrera o de institución de educación superior.
Por Redacción EC

Cambiar de carrera o de universidad mientras se cuenta con un crédito educativo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) será posible bajo las nuevas reglas aprobadas por el Gobierno. La modificación forma parte del Decreto Supremo N.° 017-2026-MINEDU, publicado este jueves 24 de setiembre, que modifica el reglamento de la Ley N.° 29837 y establece nuevas disposiciones para los beneficiarios.