Cambiar de carrera o de universidad mientras se cuenta con un crédito educativo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) será posible bajo las nuevas reglas aprobadas por el Gobierno. La modificación forma parte del Decreto Supremo N.° 017-2026-MINEDU, publicado este jueves 24 de setiembre, que modifica el reglamento de la Ley N.° 29837 y establece nuevas disposiciones para los beneficiarios.

¿Cuándo se podrá cambiar de carrera o universidad?

La nueva normativa establece que el cambio será excepcional y podrá realizarse una sola vez. Además, la solicitud deberá efectuarse durante el primer año de estudios o al finalizar los estudios generales, según corresponda. Por ello, no se trata de una posibilidad disponible en cualquier momento de la trayectoria académica del beneficiario.

Uno de los principales requisitos es que existan causas atribuibles a la institución de educación superior que pongan en riesgo la continuidad de los estudios. Asimismo, la carrera a la que se pretende trasladar debe encontrarse dentro de las opciones elegibles para el financiamiento. El estudiante tendrá que presentar su solicitud ante PRONABEC para que sea evaluada.

¿Qué pasa si el estudiante quiere cambiarse de universidad?

La medida contempla tanto el cambio de carrera como el traslado a otra institución de educación superior. Sin embargo, existe una condición relacionada con los costos: la pensión correspondiente a los estudios de destino no podrá superar el monto de la pensión de los estudios originales que fueron financiados mediante el crédito educativo.

Esto significa que el cambio no puede utilizarse para acceder a una alternativa académica con una pensión superior a la que originalmente cubría el financiamiento. Además, la autorización no depende únicamente de la decisión del estudiante. La Oficina de Gestión de Crédito Educativo, o el órgano que haga sus veces dentro de PRONABEC, deberá evaluar el caso y formalizar la decisión mediante una Resolución Jefatural.

¿El cambio permitirá ampliar el tiempo del crédito educativo?

Otro punto importante es que el cambio de carrera no ampliará el periodo de duración del financiamiento. La norma mantiene como referencia el tiempo correspondiente a la carrera que el estudiante eligió cuando postuló al crédito educativo. Por esa razón, realizar un traslado no significa que automáticamente se otorgarán meses o años adicionales de financiamiento para culminar los nuevos estudios.

Las nuevas disposiciones forman parte de una reforma más amplia del reglamento de PRONABEC. El Decreto Supremo N.° 017-2026-MINEDU también incorpora modificaciones relacionadas con las carreras y programas que pueden ser financiados, considerando criterios como las necesidades del país, empleabilidad, demanda laboral y retornos en el mercado de trabajo. Para quienes tienen un crédito educativo, la posibilidad de cambiar de carrera o institución queda así sujeta a condiciones específicas y a la evaluación correspondiente.

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