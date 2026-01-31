El examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) es considerado uno de los más difíciles y exigentes a nivel nacional. De hecho, para poder ingresar a esta casa de estudios, los postulantes pasan meses de ardua preparación, con la finalidad de obtener una de las vacantes. En ese contexto, a puertas de desarrollarse una prueba de admisión, la Decana de América informó que ha lanzado una nueva carrera profesional vinculada a los fenómenos naturales. Esto permitiría a que muchos estudiantes puedan desempeñarse profesionalmente en importantes instituciones públicas como el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y más. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁL ES LA NUEVA CARRERA PROFESIONAL QUE OFRECE SAN MARCOS?

A poco de desarrollarse el Examen de Admisión 2026-II, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos anunció sobre el lanzamiento de Licenciatura en Geofísica, promovida por la Facultad de Ciencias Físicas, con el propósito de formar profesionales con capacidad para analizar fenómenos naturales y aportar a la mitigación del cambio climático y a la gestión del riesgo de desastres en el Perú. Es así que, en esta oportunidad, la casa de estudio ofrecerá 90 vacantes en su prueba de admisión, en la que, según señalaron, los estudiantes llevarán contenidos más especializados en geofísica y ciencias de la Tierra, del océano y de la atmósfera recién a partir del cuarto o quinto ciclo.

@unmsm 🌍⚡ El Perú enfrenta fenómenos naturales. La ciencia, las respuestas. Sismos, tsunamis y cambio climático exigen profesionales preparados. La UNMSM presenta su nueva carrera: Licenciatura en Geofísica. 🔬 Ciencia para entender la Tierra, el océano y la atmósfera. 🎓 90 vacantes – Admisión 2026-II 👉 Postula en www.admision.unmsm.edu.pe ♬ sonido original - Unmsm

Asimismo, los alumnos de dicha carrera contarían con importantes oportunidades laborales, ya sea en la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), IMARPE, entre otras empresas públicas y privadas. Esta buena noticia permitirá a los sanmarquinos desarrollarse profesionalmente a través de prácticas, así como obtener el grado de licenciados. “Estos convenios fortalecerán la formación aplicada de los estudiantes y su vinculación con el sector público”, indicaron los representantes de la San Marcos en una entrevista para La República.

DOCENTE MEXICANO PUSO A PRUEBA CON UN TORNEO DE CÁLCULO A ALUMNOS DE LA SAN MARCOS

A través de su TikTok oficial, el docente mexicano conocido como Math Rocks llegó hasta las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para poner a prueba a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas con un, aparentemente, complicado ejercicio de cálculo. El video, que se hizo viral en las redes sociales, muestra a los jóvenes estudiantes reunidos en un amplio auditorio, visiblemente preocupados y con algunas risas que reflejarían nerviosismo por resolver el ejercicio matemático: “dx/ 3sinx+4cosx”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del profesional fue que algunos alumnos tardaban en resolver el planteamiento matemático, por lo que no dudó en titular el clip: “Los hice volar a los de la UNMSM”. Así, hasta el momento el video cuenta con más de 11 mil “Me gusta” y más de 33 mil reproducciones en el aplicativo chino. Por su parte, los seguidores reaccionaron al clip viral y comentaron sobre el cálculo matemático planteado. “Profe para que va a la San Marcos, UNI es la voz, sale al ojo el problema”, “Ya me olvidé el cómo resolverlo” y “En el cole se aprende eso”, escribieron.