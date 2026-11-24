Estudiar una carrera universitaria en el Perú no necesariamente significa que tu futuro profesional tenga que quedarse dentro de sus fronteras. Para quienes sueñan con trabajar en otro país, contar con una formación reconocida internacionalmente puede representar una gran ventaja. Precisamente, 23 carreras profesionales de nueve universidades peruanas están próximas a recibir una acreditación que respalda la calidad de su enseñanza y abre nuevas oportunidades para sus egresados en el mercado laboral global. Se trata de la Acreditación ICACIT, un reconocimiento que certifica que los programas académicos evaluados cumplen con estándares internacionales de calidad. Este distintivo busca garantizar que la formación recibida por los estudiantes responda a exigencias reconocidas más allá del ámbito nacional, un aspecto importante para quienes aspiran a desarrollar su profesión en el extranjero.

¿Quieres trabajar en el extranjero? Estas 23 carreras universitarias del Perú acaban de recibir una importante acreditación internacional

Conseguir una oportunidad laboral fuera del Perú puede implicar varios desafíos, entre ellos demostrar que la preparación universitaria recibida cumple con criterios de calidad reconocidos en otros países. En ese escenario, una acreditación internacional puede convertirse en un respaldo importante para los profesionales que buscan ampliar sus horizontes.

La distinción otorgada por ICACIT acredita que las carreras evaluadas cumplen con exigentes parámetros internacionales. Esto permite que sus graduados cuenten con una formación reconocida bajo dichos estándares y tengan mayores posibilidades de desenvolverse profesionalmente en distintos mercados. No obstante, es importante precisar que la acreditación no equivale a una autorización automática para ejercer en cualquier país, pues cada destino puede exigir procesos adicionales de homologación, colegiatura o licenciamiento.

Este reconocimiento llega después de 11 meses de evaluación y un amplio proceso de trabajo. Como resultado, 23 programas profesionales de nueve instituciones de educación superior recibirán sus respectivos certificados, consolidando el compromiso de estas universidades con la calidad académica y la formación de profesionales competitivos.

¿Qué universidades privadas recibirán la acreditación ICACIT?

Entre las instituciones reconocidas figuran cuatro universidades privadas que consiguieron acreditar distintos programas de formación profesional. Una de ellas es la Universidad Señor de Sipán, que recibirá certificados para dos carreras. A esta lista se suma la Universidad Privada de Tacna, también con dos programas acreditados.

Por su parte, la Universidad Continental alcanzó el reconocimiento para tres carreras profesionales, mientras que la Universidad Andina del Cusco consiguió la misma distinción para otros tres programas académicos. De esta manera, estas instituciones se incorporan al grupo de universidades peruanas cuyos programas cumplen con los estándares internacionales establecidos por ICACIT.

Estas son las universidades públicas que también fueron reconocidas

El reconocimiento también alcanza a cinco universidades públicas del país. La institución que destaca por la cantidad de programas acreditados es la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, que recibirá certificados para nueve carreras profesionales, la cifra más alta entre las nueve universidades incluidas en esta evaluación.

Asimismo, la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco obtuvo la acreditación para una carrera. La misma cantidad corresponde a la Universidad Nacional del Altiplano Puno, la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas y la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.

En conjunto, estas cinco instituciones públicas suman 13 carreras acreditadas, mientras que las cuatro universidades privadas reúnen otras 10. Así, la distinción alcanza a programas académicos de distintas regiones del país y de instituciones con diferentes modelos de gestión.

¿Cuándo se entregarán los certificados de acreditación?

La entrega oficial se realizará el viernes 11 de diciembre de 2026, durante la denominada ‘Ceremonia de Acreditación ICACIT’, que tendrá como escenario el Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Nacional, ubicado en Miraflores, Lima.

La actividad será organizada por ICACIT y contará con el reconocimiento público de su Asamblea General y Consejo Directivo a los rectores y autoridades de las carreras profesionales que consiguieron superar el proceso de evaluación.

Para los estudiantes y futuros universitarios, esta noticia representa un dato importante al momento de elegir dónde formarse profesionalmente. Revisar si una carrera cuenta con acreditaciones reconocidas internacionalmente puede ayudar a identificar programas que cumplen con exigentes criterios de calidad y que ofrecen una preparación orientada a un entorno laboral cada vez más competitivo y globalizado.

Acreditación ICACIT vigente para 115 carreras profesionales

A enero de 2027, 115 carreras profesionales tienen Acreditación ICACIT vigente, 91 de ellas son carreras profesionales de ingenierías provenientes de 19 instituciones educativas ubicadas en Arequipa, Cajamarca, Chachapoyas, Cusco, Huancayo, Huánuco, Huaraz, Lima, Piura, Puno, Tacna y Trujillo.

ICACIT ha realizado 362 evaluaciones de carreras profesionales desde el año 2007, y cuenta con 193 evaluadores habilitados provenientes de Perú, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Con estos resultados, ICACIT reafirma su compromiso con la mejora de la calidad educativa de los programas de STEM y Arquitectura.

Hitos Importantes del Ciclo de Evaluación ICACIT 2026