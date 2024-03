La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) llevará a cabo este fin de semana, 16 y 17 de marzo, el examen de admisión 2024-II, donde miles de postulantes tratarán de alcanzar una de las vacantes para así poder estudiar en una de las universidades más prestigiosas del mundo, la decana de América.

La UNMSM ofrecerá este año 4,771 vacantes. De acuerdo a las áreas de especialización, el examen de admisión se desarrollará en distintas fechas. Conócelas aquí por áreas:

Sábado 9 de marzo: Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales).

Área D (Ciencias Económicas y de la Gestión) y Área E (Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales). Domingo 10 de marzo: Área B (Ciencias Básicas) y Área C (Ingenierías).

Área B (Ciencias Básicas) y Área C (Ingenierías). Sábado 16 de marzo: Área 1 (Ciencias de Salud, excepto la Escuela Profesional de Medicina Humana).

Domingo 17 de marzo: Escuela Profesional de Medicina Humana

Resultados del Examen de Admisión 2024-II de la UNMSM

La lista de ingresantes a la UNMSM será publicada hoy alrededor de las 6pm o 7pm. Podrás conocer quiénes alcanzaron una vacante en la decana de América en la plataforma de admisión de la universidad de San Marcos. Cabe resaltar que el LINK será habilitado por la Oficina Central de Admisión (OCA) en el horario mencionado en las primeras líneas.

Cabe resaltar que el portal web suele sufrir colapsos por el gran número de consultas.

¿Cuánto dura el examen de admisión y cuántas preguntas vienen?

La evaluación de la UNMSM 2024-II dura 3 horas y consta de 100 preguntas: 30 de habilidad y 70 de conocimientos. Además es importante recalcar que su distribución dependerá del área al que la persona postule.

¿A qué hora inicia el examen de admisión San Marcos 2024-II?

La hora de ingreso es de 6 a.m. hasta las 8:30 a.m. (hora exacta). El examen de admisión comenzará a las 10 a.m. y finalizará la 1 p.m.

¿Qué llevar para el examen de admisión 2024-II?

Para su ingreso, los postulantes tendrán que llevar su carné de aspirante, su declaración jurada sin firma ni impresión dactilar y su documento nacional de identidad (DNI).

¿Cual es el puntaje mínimo para ingresar a la UNMSM?

De acuerdo con lo establecido por las autoridades en consejo universitario, para el examen de admisión 2024-II de la UNMSM el puntaje mínimo será de 900 puntos. De igual modo, si la primera carrera que eligió el postulante no alcanzó el puntaje requerido, tendrá la oportunidad de ingresar a la segunda especialidad seleccionada siempre y cuando esté libre, también por orden de mérito y sin perjudicar a otro estudiante.

Quiénes rinden la prueba en el examen de admisión San Marcos 2024-II el sábado 16 y domingo 17 de marzo

Sábado 16 de marzo: área de Ciencias de la Salud, con excepción de la escuela profesional de Medicina Humana.

Domingo 17 de marzo: Escuela profesional de Medicina Humana

¿Qué no llevar al examen de admisión 2024-II?

La UNMSM informó a los postulantes del examen de admisión 2024-II que estará impedido el ingreso de algunos objetos que te lo presentamos a continuación:

Joyería (arete, anillo, piercing, reloj, pulsera, collar, etc.)

Bolsos (mochila, cartera, morral, maletín, billetera, etc.)

Comidas y bebidas (en cualquier presentación, incluidos caramelos)

Artículos varios (atomizador, llavero, servilleta, etc.)

Libros y cuadernos (hojas, separatas, revistas, etc.)

Artículos de vestir (casaca, jean, correa, polera, gorro, capucha, chullo, etc.)

Aparatos tecnológicos (celular, laptop, tablet, smartwatch, etc.)

Útiles de escritorio (lápiz, regla, borrador, tajador, etc.)

Cabe recalcar a todos los jóvenes que en caso se le encuentre con uno de estas cosas no podrá ingresar a rendir el examen o simplemente tendrá que deshacerse de ellos, aunque sí esta permitido llevar el DNI y el Carné de postulante. Y es que, la ‘Decana de América’ brindará todos los materiales necesarios para que los postulantes realicen sus pruebas sin ningún inconveniente.

