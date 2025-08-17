Una de las más grandes ambiciones y anhelos de miles de jóvenes peruanos es poder ingresar a la universidad, a fin de estudiar la carrera de sus sueños y así convertirse en profesionales. En ese sentido, durante esta temporada, diversas instituciones de educación superior de prestigio realizan el examen de admisión, como la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), que convocó a miles de jóvenes este fin de semana. De esta manera, dicha casa de estudio puso a disposición de los postulantes su plataforma web que permite conocer los resultados del Examen de Admisión 2025-II. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.
LINK OFICIAL DE RESULTADOS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 2025-II DE LA UNI
Tras un fin de semana de intensa jornada para miles de postulantes, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) habilitó su plataforma virtual para consultar los resultados oficiales del Examen de Admisión 2025-2. En esta oportunidad, los postulantes, quienes rindieron la prueba, podrán conocer la lista de ingresantes en la página oficial de la casa de estudios o a través de este LINK, donde tendrán que seleccionar la carrera a la que postularon y, posteriormente, buscar el nombre o número de postulante en el listado oficial.
Asimismo, la UNI estableció que, en esta oportunidad, se habiliten 1 194 vacantes correspondiente al ciclo 2025-II para los estudiantes. Estas estarán divididas por modalidad de ingreso, ya sea ordinario, ingreso directo, CEPREUNI, entre otras, así como por tipo de institución educativa entre público o privada. Por consiguiente, según la Dirección de Admisión, se dieron a conocer las vacantes disponibles por cada carrera profesional, en el marco del presente proceso de admisión. A continuación, te presentamos algunas de ellas:
- Arquitectura (FIA) - 49 vacantes
- Matemática (FIA) - 23 vacantes
- Química (FIA) - 28 vacantes
- Física (FIA) - 19 vacantes
- Ingeniería Sanitaria (FIA) - 33 vacantes
- Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial (FIA) - 33 vacantes
- Ingeniería Civil (FIC) - 40 vacantes
- Ingeniería Eléctrica (FIECS) - 30 vacantes
- Ingeniería Electrónica (FIECS) - 30 vacantes
- Ingeniería de Telecomunicaciones (FIECS) - 30 vacantes
- Ingeniería de Cibernética (FIECS) - 30 vacantes
- Geológica (FIGMM) - 30 vacantes
- Minas (FIGMM) - 24 vacantes
- Ingeniería Industrial (FIGMM) - 51 vacantes
- Ingeniería de Software (FIS) - 51 vacantes
- Ingeniería Mecánica (FIS) - 30 vacantes
- Ingeniería Mecánica Eléctrica (FIS) - 30 vacantes
- Ingeniería Naval (FIS) - 30 vacantes
- Ingeniería Mecatrónica (FIS) - 30 vacantes
- Petróleo y Gas Natural (FIP) - 27 vacantes
- Química (FIP) - 40 vacantes
- Química (FIQT) - 40 vacantes
- Textil (FIQT) - 20 vacantes