El proceso de inscripción para la próxima evaluación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se desarrollará de manera progresiva entre el 17 de agosto y el 9 de octubre de 2026. Los postulantes no podrán registrarse todos al mismo tiempo, ya que las fechas han sido distribuidas de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido. Esta modalidad permitirá ordenar el ingreso de solicitudes y evitar una alta concentración de participantes durante un mismo periodo. Los interesados deberán identificar el día que les corresponde antes de iniciar el trámite. De esta manera, el cronograma marcará el primer paso para quienes buscan participar en la evaluación.

La organización escalonada también permitirá que el registro avance de forma ordenada durante las semanas establecidas por las autoridades. Cada grupo tendrá un periodo específico para completar el procedimiento, por lo que será importante respetar las fechas asignadas. El objetivo es distribuir la demanda y facilitar el desarrollo del proceso previo a la evaluación. Los postulantes deberán permanecer atentos al cronograma oficial para no dejar pasar su oportunidad de inscripción. Con este sistema, el proceso quedará encaminado antes de las fechas programadas para rendir la prueba.

Estas son las fechas del examen de admisión de la UNMSM que están programadas para el mes de octubre

La UNMSM ya tiene definido el calendario para su próximo examen de admisión 2027-I. La evaluación se desarrollará durante cuatro jornadas, programadas para los días 17, 18, 24 y 25 de octubre de 2026. La decisión fue tomada durante una sesión extraordinaria del Consejo Universitario, en la que se revisaron los detalles del proceso. La reunión estuvo encabezada por la rectora de la UNMSM, Jeri Ramón Ruffner. Con esta aprobación, la universidad comienza a preparar uno de sus procesos de selección más importantes del año.

El Consejo Universitario aprobó por unanimidad las disposiciones elaboradas por la Oficina Central de Admisión (OCA). Esta dependencia tendrá a su cargo la organización y supervisión de las distintas etapas que deberán cumplir los postulantes. El cronograma permitirá a los aspirantes conocer con anticipación las fechas clave para participar en la evaluación. Mientras la universidad avanza con los preparativos, los futuros estudiantes deberán permanecer atentos a los canales institucionales. La ruta hacia una vacante en San Marcos ya tiene fechas marcadas en el calendario.

¡ATENCIÓN ESCOLARES! Esto deben saber los que cursan el quinto de secundaria, en EBR y en EBA

De cara al examen de admisión 2027-I, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos estableció los requisitos que deberán cumplir los aspirantes. Entre ellos se encuentran los estudiantes que cursen el quinto grado de secundaria durante el año escolar 2026. También podrán participar quienes hayan concluido sus estudios mediante Educación Básica Regular o Educación Básica Alternativa, siempre que cumplan con las condiciones solicitadas por la institución. La convocatoria abre así sus puertas a distintos perfiles de postulantes. Sin embargo, existen diferencias importantes según el grado académico que haya alcanzado cada participante.

Los estudiantes de primero a cuarto de secundaria también tendrán la posibilidad de rendir la evaluación, aunque bajo condiciones particulares. Su participación tendrá carácter referencial y no les permitirá obtener una vacante en alguna de las carreras ofrecidas por la universidad. Tampoco podrán reservar un ingreso ni solicitar una constancia que certifique una eventual admisión. La medida establece una clara diferencia entre quienes ya cumplen los requisitos para competir por una plaza y quienes aún se encuentran en etapas anteriores de su formación. Por ello, los escolares deberán conocer estas condiciones antes de inscribirse en el proceso.

Este es el calendario de las jornadas para el examen de admisión 2027-I que la UNMSM ha dispuesto para octubre

Con el calendario ya definido, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se prepara para recibir a sus futuros postulantes en cuatro jornadas de evaluación. Las fechas del examen de admisión 2027-I estarán distribuidas de acuerdo con la especialidad académica seleccionada por cada participante. Esta organización permitirá ordenar el ingreso de los aspirantes y facilitar el desarrollo de las pruebas. Cada grupo deberá identificar con anticipación el día que le corresponde rendir la evaluación. Así, el camino hacia una vacante en San Marcos ya comienza a tomar forma en el calendario de los postulantes.

Fechas para la inscripción al proceso de admisión

A, B, C, CH, D, E y F: del 17 al 30 de agosto de 2026.

G, H, I, J, K, L, LL, M, N, Ñ y O: del 31 de agosto al 13 de septiembre de 2026.

P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z: del 28 de septiembre al 9 de octubre de 2026.

Fechas del examen de admisión San Marcos 2027-I

Sábado 17 de octubre de 2026: Ciencias Económicas y de la Gestión (área D) y Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (área E).

Domingo 18 de octubre de 2026: Ciencias Básicas (área B) e Ingenierías (área C).

Sábado 24 de octubre de 2026: Ciencias de la Salud (área A, excepto Medicina Humana).

Domingo 25 de octubre de 2026: Escuela Profesional de Medicina Humana.

VIDEO RECOMENDADO