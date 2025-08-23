Con el objetivo de que miles de jóvenes puedan poner a prueba sus habilidades cognitivas y familiarizarse con el proceso de admisión en condiciones similares a una evaluación oficial, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció que llevará a cabo un simulacro del examen de admisión. Esto permitirá que los postulantes se preparen para un próximo proceso de selección definitivo que decidirá el futuro de su desarrollo profesional. De esta manera, la Decana de América estableció una serie de prohibiciones y medidas ante un nuevo ensayo de examen para este fin de semana. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ MEDIDAS ESTABLECIÓ SAN MARCOS PARA EL SIMULACRO DE EXAMEN DE ADMISIÓN?

A través de sus plataformas oficiales, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) informó que este sábado 23 y domingo 24 de agosto se realizará el Simulacro Presencial del Examen de Admisión dirigido exclusivamente a los postulantes que deseen medir sus destrezas cognitivas y familiarizarse con un proceso de admisión oficial. Por ello, en medio de un riguroso resguardo de seguridad, este ensayo se llevará a cabo en la Ciudad Universitaria, con un horario de ingreso entre las 6:00 a. m. y las 8:30 a. m. Los estudiantes podrán evaluar su nivel académico y fortalecer su confianza de cara a futuras evaluaciones.

De esta manera, los postulantes deberán presentarse a dicha casa de estudio con el carné de participante (ENLACE), sin firma ni impresión dactilar, así como también llevar el DNI vigente. Sin embargo, eso no es todo, pues, entre lo prohibido está llevar prendas con capucha, pantalón jean, cinturón, gorros y cualquier tipo de mochila, cartera o maletín. Además se negará el acceso de celulares, radios, MP4, MP3, USB, microcámaras, audífonos o cualquier equipo de transmisión o recepción de datos o señales. Cabe mencionar que el simulacro contará con una duración de tres horas y estará compuesto por 100 preguntas, distribuidas en las cinco áreas académicas de la UNMSM.

Cronograma del simulacro de Examen de Admisión de San Marcos

Sábado 23 de agosto:

Ciencias Básicas

Ingeniería

Ciencias Económicas y de la Gestión

No inscritos de estas áreas

Domingo 24 de agosto: