Por Redacción EC

La noche del domingo 16 de agosto, cuando el inicio de una nueva semana escolar ya estaba a pocas horas, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) anunció una medida excepcional. En coordinación con las UGEL, dispuso suspender las clases presenciales únicamente durante este lunes 17 de agosto en las zonas más afectadas de los distritos señalados. La decisión llegó ante las condiciones climáticas adversas que complicaban el normal desarrollo de las actividades educativas. Así, miles de estudiantes deberán permanecer en casa y continuar con sus labores académicas bajo otra modalidad.