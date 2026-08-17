La noche del domingo 16 de agosto, cuando el inicio de una nueva semana escolar ya estaba a pocas horas, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) anunció una medida excepcional. En coordinación con las UGEL, dispuso suspender las clases presenciales únicamente durante este lunes 17 de agosto en las zonas más afectadas de los distritos señalados. La decisión llegó ante las condiciones climáticas adversas que complicaban el normal desarrollo de las actividades educativas. Así, miles de estudiantes deberán permanecer en casa y continuar con sus labores académicas bajo otra modalidad.

Desde temprano, las aulas de los sectores comprendidos en la medida permanecerán vacías, mientras docentes y alumnos trasladarán sus actividades al entorno virtual. La disposición busca evitar que la comunidad educativa se exponga a situaciones que puedan poner en riesgo su integridad. Las autoridades educativas priorizaron la prevención frente a los efectos generados por el clima en las zonas identificadas. La jornada, por tanto, tendrá un escenario distinto al habitual, con clases desarrolladas a distancia. Se trata de una respuesta temporal mientras persisten las condiciones que motivaron la suspensión.

Mañana martes 18, lo que todos los padres de familia y escolares de la zona sur de Lima se preguntan: ¿Habrá clases?

Desde las primeras horas, las intensas lluvias que golpearon Lima sur dejaron calles anegadas y complicaron el tránsito en varios sectores. Ante este escenario, las autoridades educativas dispusieron suspender las clases presenciales este lunes 17 de agosto en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. La decisión fue adoptada como medida preventiva para evitar que estudiantes y docentes se expongan a las dificultades generadas por el temporal. Los aniegos y el colapso de algunos sistemas de desagüe marcaron la jornada. Con ello, los colegios de las zonas afectadas tuvieron que modificar su rutina habitual.

El Comunicado N.° 05-2026-DRELM señala que los problemas de accesibilidad fueron determinantes para tomar esta decisión. Las vías afectadas por los aniegos dificultaron el desplazamiento de la comunidad educativa hacia los centros escolares. Mientras persistan estas condiciones, la prioridad será preservar la seguridad de alumnos, profesores y demás trabajadores. Sin embargo, la incertidumbre continúa para la jornada siguiente, pues todavía no existe confirmación sobre una eventual suspensión de las clases presenciales del martes 18. Las familias deberán permanecer atentas a los canales oficiales para conocer cualquier nueva disposición.

¿Cómo reaccionaron los padres de familia ante la suspensión de clases en toda la zona sur de Lima?

La mañana del lunes comenzó con dudas para numerosas familias de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Muchos padres aseguraron haberse enterado recién al iniciar la jornada de que las clases presenciales habían sido suspendidas en determinadas zonas. La noticia despertó preocupación ante la posibilidad de que las condiciones climáticas obliguen a prolongar la medida. Mientras avanzaban las horas, las consultas se multiplicaron en redes sociales. Una de las principales preguntas fue si este martes 18 los estudiantes continuarían con sus actividades de manera virtual.

Sin embargo, la disposición no comprende a todos los colegios de Lima Metropolitana, sino únicamente a aquellos ubicados en los sectores afectados de los tres distritos. La DRELM explicó que la decisión busca reducir los riesgos durante los desplazamientos de estudiantes, docentes y trabajadores. Las lluvias provocaron dificultades en diversas vías de acceso y también ocasionaron afectaciones en parte de la infraestructura educativa. En medio de calles complicadas y accesos restringidos, las autoridades optaron por priorizar la seguridad de la comunidad escolar. Por ahora, las familias permanecen atentas a una nueva comunicación oficial sobre la continuidad de las clases.

¿Qué recomendaron las autoridades a los padres de familia con respecto a la situación en todo el sector?

Con las clases presenciales suspendidas por este lunes, la DRELM pidió a los padres y apoderados mantenerse atentos a las indicaciones de cada colegio. La actividad educativa, sin embargo, no se detuvo y continuó mediante la modalidad virtual en las zonas comprendidas por la medida. Desde casa, los estudiantes deberán conectarse a las plataformas y revisar los grupos informativos para conocer horarios y tareas. Las autoridades recordaron que estos canales serán claves durante la jornada. La prioridad, señalaron, es proteger a la comunidad educativa mientras persisten las dificultades ocasionadas por las lluvias.

Mientras avanzan las labores de limpieza, las autoridades mantienen bajo observación el estado de los colegios y las vías de acceso. La DRELM explicó que cualquier decisión sobre una eventual ampliación de la suspensión dependerá de las condiciones que se encuentren durante las inspecciones. El monitoreo será permanente para determinar si los espacios educativos reúnen las condiciones necesarias para recibir nuevamente a los alumnos. Hasta el momento, no existe confirmación sobre la suspensión de clases presenciales para este martes 18 de agosto. Las familias deberán esperar únicamente los comunicados oficiales para conocer cómo continuará la jornada escolar.