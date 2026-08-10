Más de 23 mil profesionales en diversas disciplinas de las ciencias de la salud participaron este domingo 9 de agosto en la evaluación del proceso SERUMS 2026-II, etapa clave para la asignación de plazas del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud. La convocatoria reunió a los postulantes inscritos para esta fase del procedimiento, en el marco del mecanismo de adjudicación establecido por las autoridades competentes. La evaluación constituye uno de los pasos obligatorios para acceder a una plaza del programa. Asimismo, la prueba se desarrolló de manera presencial en 29 sedes habilitadas en distintas regiones del país, lo que permitió la participación simultánea de miles de profesionales. Durante la jornada intervinieron diversas entidades responsables de supervisar y garantizar el correcto desarrollo del examen. El despliegue nacional buscó asegurar condiciones adecuadas para todos los postulantes y el cumplimiento de los protocolos establecidos para esta etapa del proceso.

Conoce cuándo se darán los resultados de la evaluación del proceso SERUMS 2026-II

Según el cronograma oficial establecido por el Ministerio de Salud (Minsa), el siguiente hito del proceso SERUMS 2026-II será la difusión de los resultados finales de la evaluación. Los postulantes deberán consultar esta información únicamente mediante los canales oficiales habilitados por la institución para conocer el resultado correspondiente a esta etapa. El proceso continúa conforme al calendario aprobado por las autoridades sanitarias.

El documento elaborado por el Equipo Técnico Nacional del SERUMS, la DIPLAN y la DIGEP señala que la relación definitiva de resultados será publicada el viernes 14 de agosto en el portal institucional del Minsa. Esta difusión constituye la séptima fase del cronograma oficial, luego de la convocatoria, las inscripciones, la publicación de participantes registrados y la aplicación de la prueba. Con ello se avanzará hacia las etapas posteriores del procedimiento de adjudicación de plazas.

¿De qué temas trató la evaluación por las cuales el Ministerio de Salud solicita en su institución?

La evaluación aplicada por el Ministerio de Salud estuvo estructurada en cinco ejes temáticos orientados a medir las competencias de los postulantes al SERUMS 2026-II. El examen incluyó contenidos relacionados con Salud Pública, Cuidado Integral de Salud, Ética e Interculturalidad, Investigación y Gestión de los Servicios de Salud. Cada uno de estos bloques formó parte del instrumento diseñado para evaluar los conocimientos requeridos para el desempeño en el programa.

La jornada se desarrolló bajo un esquema de supervisión institucional en las distintas sedes habilitadas para la evaluación nacional. Participaron como veedores representantes de los colegios profesionales, así como delegados de la Policía Nacional del Perú, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Prevención del Delito. Estas entidades verificaron el desarrollo del proceso y el cumplimiento de los procedimientos establecidos durante la aplicación del examen.

¿Cuál es el cronograma por parte del Ministerio de Salud referente a la evaluación que se ha programado?

El Ministerio de Salud estableció el cronograma oficial que rige las principales etapas del proceso correspondiente a la Evaluación para el SERUMS 2026-II. El calendario comprende desde la convocatoria inicial hasta la publicación de los resultados finales, con fechas específicas para las inscripciones según el orden alfabético del apellido paterno de los postulantes y una etapa adicional destinada a quienes no pudieron registrarse dentro del plazo ordinario.

15 de julio: inicio de la convocatoria para la Evaluación del SERUMS 2026-II.

16 y 17 de julio: registro de postulantes con apellido paterno entre las letras A y F.

18 y 19 de julio: inscripción de participantes con apellido paterno entre G y P.

20 y 21 de julio: inscripción de participantes con apellido paterno entre Q y Z.

22 y 23 de julio: periodo de inscripción para rezagados.

24 de julio: publicación oficial de la relación de participantes inscritos.

9 de agosto: aplicación presencial de la Evaluación para el SERUMS 2026-II.

14 de agosto: difusión de los resultados finales a través del portal institucional del Minsa.