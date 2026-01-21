La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció la realización de un simulacro presencial de admisión, una actividad clave para los postulantes que se preparan para el proceso 2026-II, previsto para marzo. Esta evaluación busca reproducir las condiciones reales del examen oficial y permitir que los aspirantes se familiaricen con cada etapa del procedimiento.

La jornada está dirigida a quienes desean medir su nivel de preparación, reducir la ansiedad previa a la prueba y optimizar su rendimiento académico. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN DE ENSAYO Y QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

El entrenamiento presencial está fijado para el 8 de febrero de 2026. Esta convocatoria está abierta a todo aquel postulante que busque experimentar de primera mano la logística de ingreso, el formato de las interrogantes y la distribución de las horas en un escenario idéntico al examen oficial.

El propósito es que el alumno detecte sus fallos académicos y logísticos para llegar con mayor seguridad al proceso de selección final en marzo.

¿QUÉ PASOS DEBO SEGUIR PARA INSCRIBIRME Y CUÁL ES EL COSTO?

Para asegurar un lugar en esta práctica, los interesados deben completar su registro antes del 2 de febrero, teniendo en cuenta que el proceso inició el 16 de enero, según informa Infobae. El procedimiento incluye:

Abonar el derecho de examen: Se debe realizar un pago único de 100 soles. Para realizar este pago, debes utilizar el código 9517 en las ventanillas del Banco de la Nación o mediante el portal digital Págalo.pe. Periodo de espera: Tras el pago, es crucial aguardar un lapso de 6 horas hábiles para que el sistema de la UNMSM valide la operación. Registro virtual: Una vez transcurrido ese tiempo, se debe ingresar a la web oficial de la universidad para finalizar la inscripción con los datos personales.

¿CUÁL ES EL CALENDARIO OFICIAL DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 2026-II?

La universidad ha distribuido la evaluación oficial en cuatro jornadas diferenciadas durante el mes de marzo, agrupadas por áreas de conocimiento:

7 de marzo | Turno para los aspirantes a Ciencias Económicas y de la Gestión (Área D), así como Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (Área C).

Turno para los aspirantes a Ciencias Económicas y de la Gestión (Área D), así como Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (Área C). 8 de marzo | Evaluación para Ciencias Básicas (Área B), todas las ramas de Ingeniería (Área C) y la aplicación del examen especial.

Evaluación para Ciencias Básicas (Área B), todas las ramas de Ingeniería (Área C) y la aplicación del examen especial. 14 de marzo | Destinado a las carreras de Ciencias de la Salud (Área A), con excepción de la carrera de Medicina.

Destinado a las carreras de Ciencias de la Salud (Área A), con excepción de la carrera de Medicina. 15 de marzo | Fecha exclusiva para los postulantes a la Escuela Profesional de Medicina Humana.

¿QUÉ NUEVAS CARRERAS SE INCORPORAN A LA OFERTA ACADÉMICA DE LA SAN MARCOS?

Como parte de su modernización, San Marcos ha anunciado la apertura de tres especialidades que responden a las demandas tecnológicas actuales:

Inteligencia Artificial: Se habilitarán 60 vacantes bajo la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática.

Se habilitarán 60 vacantes bajo la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. Geofísica: La Facultad de Ciencias Físicas dispondrá de 90 plazas para el estudio de fenómenos terrestres.

La Facultad de Ciencias Físicas dispondrá de 90 plazas para el estudio de fenómenos terrestres. Ingeniería de Transportes y Sistemas Ferroviarios: Una nueva opción en la Facultad de Ingeniería Industrial que contará con 48 cupos.

