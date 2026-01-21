La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció la realización de un simulacro presencial de admisión, una actividad clave para los postulantes que se preparan para el proceso 2026-II, previsto para marzo. Esta evaluación busca reproducir las condiciones reales del examen oficial y permitir que los aspirantes se familiaricen con cada etapa del procedimiento.
La jornada está dirigida a quienes desean medir su nivel de preparación, reducir la ansiedad previa a la prueba y optimizar su rendimiento académico. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.
¿CUÁNDO SE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN DE ENSAYO Y QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
El entrenamiento presencial está fijado para el 8 de febrero de 2026. Esta convocatoria está abierta a todo aquel postulante que busque experimentar de primera mano la logística de ingreso, el formato de las interrogantes y la distribución de las horas en un escenario idéntico al examen oficial.
El propósito es que el alumno detecte sus fallos académicos y logísticos para llegar con mayor seguridad al proceso de selección final en marzo.
¿QUÉ PASOS DEBO SEGUIR PARA INSCRIBIRME Y CUÁL ES EL COSTO?
Para asegurar un lugar en esta práctica, los interesados deben completar su registro antes del 2 de febrero, teniendo en cuenta que el proceso inició el 16 de enero, según informa Infobae. El procedimiento incluye:
- Abonar el derecho de examen: Se debe realizar un pago único de 100 soles. Para realizar este pago, debes utilizar el código 9517 en las ventanillas del Banco de la Nación o mediante el portal digital Págalo.pe.
- Periodo de espera: Tras el pago, es crucial aguardar un lapso de 6 horas hábiles para que el sistema de la UNMSM valide la operación.
- Registro virtual: Una vez transcurrido ese tiempo, se debe ingresar a la web oficial de la universidad para finalizar la inscripción con los datos personales.
¿CUÁL ES EL CALENDARIO OFICIAL DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 2026-II?
La universidad ha distribuido la evaluación oficial en cuatro jornadas diferenciadas durante el mes de marzo, agrupadas por áreas de conocimiento:
- 7 de marzo | Turno para los aspirantes a Ciencias Económicas y de la Gestión (Área D), así como Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (Área C).
- 8 de marzo | Evaluación para Ciencias Básicas (Área B), todas las ramas de Ingeniería (Área C) y la aplicación del examen especial.
- 14 de marzo | Destinado a las carreras de Ciencias de la Salud (Área A), con excepción de la carrera de Medicina.
- 15 de marzo | Fecha exclusiva para los postulantes a la Escuela Profesional de Medicina Humana.
¿QUÉ NUEVAS CARRERAS SE INCORPORAN A LA OFERTA ACADÉMICA DE LA SAN MARCOS?
Como parte de su modernización, San Marcos ha anunciado la apertura de tres especialidades que responden a las demandas tecnológicas actuales:
- Inteligencia Artificial: Se habilitarán 60 vacantes bajo la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática.
- Geofísica: La Facultad de Ciencias Físicas dispondrá de 90 plazas para el estudio de fenómenos terrestres.
- Ingeniería de Transportes y Sistemas Ferroviarios: Una nueva opción en la Facultad de Ingeniería Industrial que contará con 48 cupos.