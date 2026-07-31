Miles de jóvenes en todo el país buscan cada año una oportunidad para ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), una de las instituciones más reconocidas del Perú. Recientemente, la casa de estudios anunció una nueva convocatoria de admisión 2026-II, en la que ofrece 1,630 vacantes para distintas carreras y modalidades de ingreso, además de incorporar nuevas especialidades orientadas a responder a los avances tecnológicos y las necesidades del país. Sin embargo, quienes deseen participar deberán estar atentos, ya que el plazo de inscripción está por finalizar. A continuación, te contamos hasta cuándo puedes postular, cómo completar el proceso de registro, cuáles son las fechas del examen y qué nuevas carreras estarán disponibles en esta convocatoria.

¿HASTA CUÁNDO SE PUEDE POSTULAR AL EXAMEN DE ADMISIÓN DE LA UNI Y CÓMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN?

La Universidad Nacional de Ingeniería informó que los interesados en participar en el proceso de admisión 2026-II podrán inscribirse hasta este 31 de julio a través de la plataforma virtual de la Dirección de Admisión. En este portal, los postulantes encontrarán toda la información necesaria para completar el registro, revisar las modalidades de ingreso, consultar el cronograma oficial y conocer los métodos de pago disponibles.

Para completar la inscripción, los aspirantes deberán seguir las indicaciones publicadas en la plataforma oficial y presentar un Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, una fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco y la Constancia de Logros de Aprendizaje, entre otros requisitos establecidos por la universidad.

UNI.| Foto: Andina

Asimismo, la UNI habilitó líneas telefónicas 981 606 955 y 981 600 816 para orientar a los postulantes y resolver dudas relacionadas con el proceso antes del cierre de la convocatoria, según informa el diario La República.

¿CUÁNDO SE LLEVARÁ A CABO EL EXAMEN DE ADMISIÓN 2026-II?

La evaluación de ingreso se desarrollará en tres jornadas. El cronograma oficial establece las siguientes fechas:

8 de agosto: Prueba de Aptitud Vocacional para los postulantes a Arquitectura.

10 de agosto: Evaluación de aptitud académica, razonamiento verbal y razonamiento matemático.

12 de agosto: Examen de Matemáticas.

14 de agosto: Evaluaciones de Física y Química.

La UNI recordó que es importante acudir a cada evaluación según la modalidad correspondiente y respetar las fechas fijadas para el proceso.

UNI. (Fuente: Andina)

¿QUÉ NUEVAS CARRERAS OFRECERÁ LA UNI EN ESTA CONVOCATORIA?

Como parte de la ampliación de su oferta académica, la universidad incorporó cinco nuevas especialidades para este proceso de admisión. Estas son:

Ingeniería de Inteligencia Artificial.

Ingeniería Biomédica.

Ingeniería Aeroespacial.

Ingeniería Mecatrónica.

Urbanismo.

Asimismo, desde la Dirección de Admisión señalaron que estas nuevas especialidades ya despiertan un importante interés entre los postulantes. De acuerdo con las cifras difundidas por la universidad, Ingeniería Mecatrónica registra 168 inscritos, seguida de Ingeniería Aeroespacial con 92 e Ingeniería de Inteligencia Artificial con 81. Por su parte, Ingeniería Biomédica suma 60 postulantes y Urbanismo alcanza 13. Según la UNI, estas cifras reflejan la buena acogida que ha tenido la ampliación de su oferta académica y evidencian el creciente interés de los jóvenes por formarse en disciplinas vinculadas con la innovación, la ciencia y el desarrollo tecnológico.

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