¿Tu nombre figura en la lista? Revisa AQUÍ los resultados del examen de admisión UNI - 2026

Arranca un nuevo año, y junto a ello la posibilidad de poder participar en proceso de admisión 2026-I como el lanzado ahora por parte de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), y mediante el cual se ofrecen más de 900 vacantes. Ampliando su oferta académica con tres nuevas especialidades, dicha casa de estudios ha llevado a cabo las fechas del examen a partir del cual ya puedes verificar si figuras en la lista de ingresantes, y gracias a link donde además tienes la chance de acceder a resultados finales tras jornada celebrada el 20 de febrero.

REVISA MEDIANTE ESTE LINK SI TU NOMBRE APARECE EN LA LISTA DE LOS INGRESANTES A LA UNI

Más de 900 vacantes ofrece la UNI mediante el Proceso de Admisión 2026-I iniciado el lunes 16 de febrero, y por el cual ahora comparte link para la revisión de resultados definitivos tras completarse las 3 jornadas acumulativas que estuvieron programadas.

Según lo hacen público mediante redes sociales, los jóvenes postulantes pueden acceder a este link, y consultar puntajes alcanzados tras rendir el examen del viernes 20.

Una vez dentro de plataforma, la UNI te facilita el acceso a cuadro de mérito definitivo, e ingresando desde la opción “Resultados Finales de Admisión” a fin de terminar verificando si te convertiste en ‘cachimbo’.

“El rector, Arturo Talledo Coronado, informó que el examen se realizará en tres jornadas acumulativas y no eliminatorias: el lunes 16 de febrero (Razonamiento Matemático, Razonamiento Verbal y Humanidades), el miércoles 18 (Aritmética, Álgebra, Geometría y Trigonometría) y el viernes 20 (Física y Química)“, remarca la propia institución de educación superior entorno a evaluaciones que definirán el otorgamiento de 988 vacantes disponibles para esta primera convocatoria del 2026.

LA NUEVA CARRERA QUE PUEDES ESTUDIAR EN LA UNI TRAS PROCESO DE ADMISIÓN 2026-I

El sueño de convertirte en el mejor ingeniero o arquitecto del país, puede hacerse realidad a partir de la realización de prueba general que dicha casa de estudios plantea nuevamente mediante cronograma de inscripción donde figuran tanto tarifario como temario, y fechas para participar en concurso.

A propósito del Proceso de Admisión 2026-I que culmina el viernes 20 de febrero, recordamos cómo la UNI brindaba información referente a nueva carrera profesional disponible desde este periodo académico, y la cantidad de vacantes otorgadas en 2025-2.

Hoy Urbanismo es la especialidad que se suma a las otras 33 ya existentes, y quienes aprobaron las 3 evaluaciones de manera exitosa, podrán empezar a estudiar a fin de terminar ciclos teniendo la capacidad de “afrontar desafíos sobre organización territorial y el tratamiento del espacio a nivel de planificación”.

La UNI espera por ti, y ofreciéndote la nueva carrera de Urbanismo desde Proceso de Admisión 2025-II llevado a cabo en agosto. (Fuente: El Peruano)

Según lo detallaba Rosario Pacheco Acero como rectora de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes (FAUA) de la UNI, esta incorporación a currículo, representa una necesidad institucional desde los años 60 incluso cuando la división académica "cobijó al Instituto de Planificación de Lima (IPL)" convocando a varios expertos nacionales e internacionales del rubro.

Asimismo, y entorno a la carrera de Urbanismo anunciada por parte de la prestigiosa casa de estudios peruana, te contamos que para el Examen de Admisión 2026-I llevado a cabo el 16, 18 y 20 de febrero, la especialidad ofrece alrededor de 30 vacantes, y de acuerdo a la Dra. Isis Bustamante Dueñas, directora de la Escuela Profesional de Urbanismo de la FAUA, constará de la siguiente cantidad de ciclos y cursos: