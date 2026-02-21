Por Redacción EC

Arranca un nuevo año, y junto a ello la posibilidad de poder participar en proceso de admisión 2026-I como el lanzado ahora por parte de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), y mediante el cual se ofrecen más de 900 vacantes. Ampliando su oferta académica con tres nuevas especialidades, dicha casa de estudios ha llevado a cabo las fechas del examen a partir del cual ya puedes verificar si figuras en la lista de ingresantes, y gracias a link donde además tienes la chance de acceder a resultados finales tras jornada celebrada el 20 de febrero.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.

¿Tu nombre figura en la lista? Revisa AQUÍ los resultados del examen de admisión UNI - 2026
Estudios carreras

¿Tu nombre figura en la lista? Revisa AQUÍ los resultados del examen de admisión UNI - 2026

Link para consultar resultados del proceso de admisión 2026-I llevado a cabo por la UNI
Estudios carreras

Link para consultar resultados del proceso de admisión 2026-I llevado a cabo por la UNI

¿Sueñas con Tailandia? Descubre cómo obtener una beca total para estudiar un posgrado
Estudios carreras

¿Sueñas con Tailandia? Descubre cómo obtener una beca total para estudiar un posgrado

¿Estudias en la mejor universidad peruana? Este ranking mundial 2026 así lo revela
Estudios carreras

¿Estudias en la mejor universidad peruana? Este ranking mundial 2026 así lo revela