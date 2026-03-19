Por Redacción EC

La ‘Decana de América’ considerada como una de las mejores de América Latina, y debido a su prestigio en Perú, anualmente recibe a miles de jóvenes interesados en postular por una de las más de 70 carreras de pregrado ofrecidas. En ese sentido, y tras llevarse a cabo el proceso de admisión 2026-II, ahora llama la atención la historia de vida y superación, e ingreso finalmente a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), por parte de quien padeciera apendicitis, y a partir de dicha experiencia personal, quedara motivado para prepararse buscando convertirse en ‘cachimbo’ de dicha casa de estudios. A partir de rendir examen puntual con éxito, y obtener el primer puesto, te contamos de quién se trata, y porqué termina haciendo noticia más allá del logro académico.

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ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.