La ‘Decana de América’ considerada como una de las mejores de América Latina, y debido a su prestigio en Perú, anualmente recibe a miles de jóvenes interesados en postular por una de las más de 70 carreras de pregrado ofrecidas. En ese sentido, y tras llevarse a cabo el proceso de admisión 2026-II, ahora llama la atención la historia de vida y superación, e ingreso finalmente a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), por parte de quien padeciera apendicitis, y a partir de dicha experiencia personal, quedara motivado para prepararse buscando convertirse en ‘cachimbo’ de dicha casa de estudios. A partir de rendir examen puntual con éxito, y obtener el primer puesto, te contamos de quién se trata, y porqué termina haciendo noticia más allá del logro académico.

LA HISTORIA DEL JOVEN PERUANO QUE TRAS PADECER APENDICITIS, HOY LOGRA EL PRIMER LUGAR EN EXAMEN DE ADMISIÓN 2026-II

Cada joven interesado en formar parte de la Escuela Profesional de Medicina Humana de la UNMSM, participó de la última jornada de proceso de admisión 2026-II, y tras llevarse a cabo el domingo 15 de marzo, hoy hace noticia el primer lugar logrado por joven huachano que padeciera de apendicitis.

Dicha afección terminó motivando a Cristhian Mauricio Solórzano de tan solo 20 años, a terminar postulando para convertirse en ‘cachimbo’ de la ‘Decana de América’, y alcanzando un puntaje de 1624.875 que le permitirá estudiar la carrera soñada.

"Al inicio dormía ocho horas, pero en el último año reduje mi descanso a cinco o seis horas“, confiesa mediante diálogo concedido a la Agencia Andina, y entorno a su periodo de preparación preuniversitaria iniciada en diciembre de 2023.

Cristhian Mauricio Solórzano revela además que durante el examen de admisión 2026-II de la UNMSM, llevó a cabo su quinto intento por formar parte de la ‘Decana de América’, y mediante la academia Aula 20 donde terminó recibiendo la enseñanza adecuada para lograrlo.

De acuerdo a las declaraciones brindadas de manera exclusiva para Andina, sus padres “han sido el pilar de todo este proceso”, ya que “me esperaron tres años y siempre estuvieron ahí para apoyarme“.

EL TOTAL DE POSTULANTES A 2 CARRERAS DE LA UNMSM HOY SE HAN CONVERTIDO EN ‘CACHIMBOS’ TRAS PROCESO DE ADMISIÓN 2026-II

Bajo estrictas medidas de seguridad, la UNMSM a través de la Oficina Central de Admisión (OCA), dio por iniciado un nuevo proceso a partir del cual casi 30 mil postulantes buscaban alcanzar vacante, y alguna de las 5 mil 804 distribuidas en 81 escuelas profesionales.

Precisamente, y tras llevarse a cabo las 4 jornadas de exámenes hasta el domingo 15 de marzo, la noticia trasciende ahora entorno a las carreras de Auditoría Empresarial y del Sector Público y Presupuesto y Finanzas Públicas que se dictan en la sede de San Juan de Lurigancho, y a las cuales el 100% de jóvenes inscritos, terminó cumpliendo el sueño de pertenecer a la ‘Decana de América’ como ‘cachimbo’.

Con relación a los resultados del proceso de Admisión 2026-II que habilita la OCA, y puedes revisar accediendo a este link, resulta importante destacar que por cada una de las especialidades mencionadas, se ofrecieron entre 12 y 17 vacantes, respectivamente, y registrándose puntajes ascendentes a los 882.5, y también 914.625.

LOS SERVICIOS QUE GRATUITAMENTE LE OFRECE LA UNMSM A SUS ESTUDIANTES

Con examen para Medicina Humana, finalmente el domingo 15 de marzo ha culminado el proceso de Admisión 2026-II organizado por parte de la Oficina Central de Admisión (OCA) de la UNMSM, y bajo estrictas medidas de seguridad recibiendo a miles de postulantes ahora convertidos en ‘cachimbos’.

Tras resolverse evaluaciones puntuales durante 4 jornadas de dicho mes, ahora la noticia trasciende debido a la vida universitaria que empezarán a llevar los nuevos ingresantes a más de 70 carreras de la ‘Decana de América’, siendo servicios muy particulares aquellos cuya gratuidad llama la atención, y de manera específica buscan beneficiarlos durante largos años de estudio.

Como parte de los privilegios con los cuales cuentan los ‘cachimbos’ de la UNMSM, resulta importante destacar a tanto la alimentación como el transporte brindado sin costo alguno, y éste último facilitando el traslado externo e interno de la siguiente forma:

Puntos de recojo

- Cono Sur

- Cono Norte

- Cono Este

- Zona Centro

Traslado perimetral (Ciudad universitaria)

- Bus opera desde las 7.30 a.m. hasta las 7 p.m., y dando la vuelta por todo el perímetro de la sede principal, pudiendo el alumnado ubicar sus paraderos cerca a las puertas principales.

Con relación al denominado ‘Burro’ que traslada interna y externamente a todo alumnado, la UNMSM precisa asimismo que de lunes a viernes, y a partir de las 6.20 de la mañana, “cada uno parte de sus paraderos de origen” ubicados en los conos norte, sur, este y centro, y hasta llegar a campus de la Ciudad Universitaria a las 7.40 aproximadamente.

Otros de los beneficios sanmarquinos, y dirigidos a nuevos ingresantes, incluye tanto residencias para estudiantes de otras regiones que garantizan alojamiento a través de la denominada beca de vivienda, como atención médica y psicológica, uso de la Biblioteca Central Pedro Zulen, y también acceso a gimnasio, piscina, teatro, y museos.