Una de las más grandes ambiciones y anhelos de miles de jóvenes peruanos es poder ingresar a la universidad, con el objetivo de estudiar la carrera de sus sueños y así convertirse en profesionales. En ese sentido, durante esta temporada, diversas instituciones de educación superior de prestigio realizan el examen de admisión, que suele convocar a muchos estudiantes, quienes se preparan arduamente para alcanzar una de las codiciadas vacantes. En esta oportunidad, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) brindó el paso a paso para el proceso de inscripción y las fechas en la que se desarrollará la prueba de admisión 2026-II. Así, esta convocatoria ofrece plazas para diversas carreras y modalidades de ingreso, con un cronograma de inscripciones, evaluaciones y otros trámites administrativos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO SE DESARROLLARÁ EL EXAMEN DE ADMISIÓN 2026-II DE LA UNI?

De acuerdo con el calendario publicado por la Dirección de Admisión, el examen de admisión de la UNI se llevará a cabo el próximo 10, 12 y 14 de agosto de 2026. Sin embargo, en el caso de los postulantes a Arquitectura deberán rendir una Prueba de Aptitud Vocacional según su modalidad de ingreso el 8 de agosto, mientras que las demás modalidades tendrán evaluaciones en las fechas establecidas por el cronograma oficial. De esta manera, la casa de estudio precisó que el proceso tendrá tres evaluaciones distribuidas en las tres jornadas. Es decir, en la primera fecha está programado las pruebas de aptitud académica, razonamiento verbal y razonamiento matemático. Luego, se realizará el examen de Matemáticas y, en la última fecha, se aplicarán las evaluaciones de Física y Química.

Eso no es todo, pues la Universidad Nacional de Ingeniería exhortó a todas las personas interesadas en participar en este proceso de admisión a realizar su inscripción, disponible hasta el 31 de julio, a través de la plataforma oficial de Admisión de la universidad (LINK), donde se detallará sobre las modalidades, precios y más. Así, entre los requisitos que se debe presentar está el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, una fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco y la Constancia de Logros de Aprendizaje. Finalmente, la Dirección de Admisión de la UNI puso a disposición de las personas una serie de números telefónicos para recibir más información: 981 609 170 / 981 606 955 / 981 600 816.

DOCENTE MEXICANO PUSO A PRUEBA CON UN TORNEO DE CÁLCULO A ALUMNOS DE LA SAN MARCOS

A través de su TikTok oficial, el docente mexicano conocido como Math Rocks llegó hasta las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para poner a prueba a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas con un, aparentemente, complicado ejercicio de cálculo. El video, que se hizo viral en las redes sociales, muestra a los jóvenes estudiantes reunidos en un amplio auditorio, visiblemente preocupados y con algunas risas que reflejarían nerviosismo por resolver el ejercicio matemático: “dx/ 3sinx+4cosx”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del profesional fue que algunos alumnos tardaban en resolver el planteamiento matemático, por lo que no dudó en titular el clip: “Los hice volar a los de la UNMSM”. Así, hasta el momento el video cuenta con más de 11 mil “Me gusta” y más de 33 mil reproducciones en el aplicativo chino. Por su parte, los seguidores reaccionaron al clip viral y comentaron sobre el cálculo matemático planteado. “Profe para que va a la San Marcos, UNI es la voz, sale al ojo el problema”, “Ya me olvidé el cómo resolverlo” y “En el cole se aprende eso”, escribieron.