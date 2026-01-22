La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) hoy hace uso de sus redes sociales para dar a conocer de manera oficial que el link de matrícula referente a proceso de inscripción admitido para ofrecer más de 100 cursos gratuitos de Inteligencia Artificial (IA), ya figura vigente con el objetivo de beneficiar no solo a alumnado institucional. En esta oportunidad, una nueva edición del Programa de Iniciación Tecnológica (PIT) habilitado en la plataforma del Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones (CTIC) de dicha casa de estudios, viene a representar el espacio donde virtualmente, las personas interesadas pueden fortalecer sus conocimientos gracias a innovadoras asignaturas con enfoque en tecnologías digitales.

MÁS DE 100 CURSOS VIRTUALES Y GRATUITOS OFRECE LA UNI CON ENFOQUE EN IA

Con casi 150 años al servicio del país en cuanto a educación se refiere, hoy la UNI llama la atención de manera puntual por impartir clases virtuales acerca de IA, y en esa línea desde el martes 13 de enero mantiene activo el link mediante el cual puedes matricularte sin costo alguno para recibirlas tomando en consideración tanto términos como condiciones establecidas.

Al respecto, te contamos que esta octava edición habilitada por parte del PIT cuenta con más de 100 novedosos cursos propuestos y lanzadas de manera oficial, pudiendo propios alumnos y también egresados universitarios de otras instituciones de educación superior o institutos, ingresar a este enlace con la finalidad de proceder a registrar inscripción, y participar de las asignaturas gratuitas ofrecidas.

La UNI anuncia lanzamiento de octava edición del PIT mediante el cual ofrece más de 100 cursos gratuitos con enfoque en IA. (Fuente: El Peruano)

En relación a esto último, resulta importante que tomes en cuenta un requisito fundamental solicitado por la UNI mediante el CTIC, y se trata del correo institucional creado como alumno o egresado de la institución donde estudiaste, y a partir del cual se te permitirá acceder al Zoom compartido para las clases 100% virtuales.

Cabe resaltar también, que si bien los más de 100 cursos dictados con enfoque en IA, no tienen costo alguno, dicha casa de estudios te brinda alternativa para emisión de certificado digital de aprobación (nota mayor o igual a 12) o constancia digital de asistencia (cumplimiento del 75% de asistencia registrada) al finalizarlos con éxito, siendo el monto de S/50 aquel abonado para tal efecto tras generación de una orden de pago.

Si eres alumno de universidad o instituto a nivel nacional, o egresado como tal, y te interesa participar de esta sétima edición del PIT promovido por la UNI, asegúrate de contar con las licencias necesarias para el uso del software ya que el CTIC no proporciona permisos para hacer uso del AutoCAD, Power BI, Excel, SQL, MATLAB, MS. Project., entre otros programas utilizados durante sesiones.

UNI: LOS 6 PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA TRAMITAR INSCRIPCIÓN Y PARTICIPAR EN LOS CURSOS GRATUITOS DE IA

1- Accede a link compartido líneas arriba, llena correctamente tus datos en “Registro de Alumnos”, y ello tras haber aceptado “Términos y Condiciones”.

2- Luego de culminar y pulsar en la opción “Registrar”, tu correo educativo registrado, pasará a recibir un mensaje con el botón de matrícula.

3- Acto seguido, podrás apreciar el listado de cursos gratuitos disponibles.

4- Prosigue seleccionando el o los cursos de tu interés para matricularte, recordando que el enlace de inscripción es de un solo uso.

6- Para finalizar proceso de inscripción, agrégate al grupo de WhatsApp del o los cursos escogidos e inicia sétima edición del PIT.

7- ¡LISTO! Ya figuras matriculado de manera satisfactoria para participar de los cursos gratuitos lanzados por la UNI.

A través de las redes sociales de la Oficina Tecnológica de la Información (OTI) de la UNI, hoy los jóvenes de carrera y egresados también, e incluso de otras instituciones, tienen la chance de informarse entorno a proceso de registro para participar de los cursos virtuales brindados gratuitamente.

Luego de iniciado el martes 13 de enero, la matrícula ofrecida permanecerá abierta hasta el viernes 23, y de acuerdo a cronograma establecido por el PTI, estar iniciando clases el lunes 26 de manera general, pero considerando que cada materia tiene su propio esquema de horarios, duración, y temarios.

Si durante registro de inscripción, tuvieras algún inconveniente o duda por resolver, toma en cuenta los siguientes datos proporcionados por la OTI de la UNI tales como canales de atención oficiales:

Mensajes al WhatsApp, 971683282

Llamadas al 481-1070 o 481-1065

Correo electrónico , pit@uni.edu.pe

, Visitas a la UNI mediante la Puerta N° 5 ubicada en la avenida Túpac Amaru - Rímac

ALGUNOS DE LOS MÁS DE 100 CURSOS GRATUITOS QUE OFRECE LA UNI CON ENFOQUE EN IA Y TECNOLOGÍAS DIGITALES