En la actualidad, son miles de jóvenes en todo el país que están por terminar el colegio o la educación básica, por lo que se encuentran decidiendo la profesión que estudiarán lo cual ayudará a que se desarrollen profesionalmente. Muchos de ellos se visualizan ganando un buen sueldo cuando finalicen sus estudios, por lo que se convierte en un ambicioso objetivo, como fue el caso de un estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que compartió sus expectativas salariales al graduarse como un profesional, por lo que ha generado un debate en las redes sociales por el elevado monto y fuera de la realidad. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO REACCIONARON EN LAS REDES SOCIALES LUEGO QUE UN ESTUDIANTE DE SAN MARCOS REVELARA SUS EXPECTATIVAS SALARIALES?

Hace poco se hizo viral un video de un joven estudiante de la San Marcos cuando fue entrevistado por el canal Habla Sobrino y reveló lo que espera ganar cuando se gradúe de la carrera de Contabilidad. El universitario indicó con mucha seguridad que tiene como objetivo percibir un sueldo de S/ 15,000, un monto que no se asemeja para nada al sueldo mínimo que existe en el país. “Obviamente voy por S/15.000, quiero mis S/ 15.000 sí o sí, mínimo, buscaré empresas, firmas. La idea es S/15.000″. precisó para dicho medio.

Ante estas declaraciones, las redes sociales no tardaron en pronunciarse e indicar que no es fácil encontrar en el país un trabajo con mencionado monto, y más aun si la persona acaba de egresar ya que la mayoría de empresas solicitan que tengan mucha experiencia o simplemente por medio de contactos que permita que ganen miles de soles. Y es que, según el MTPE, los contadores recién graduados tienen un sueldo que va entre S/1.500 y S/2.500 mensuales.

Usuarios reaccionan a estudiante de San Marcos que asegura que ganará 15,000 soles cuando sea egresado

“En la Sunat los contadores ganan buenos sueldos, así que no es tan descabellado lo que dice”, “En realidad un buen contador si puede ganar así o más, claro llevando la contabilidad de varias empresas”, “Él no solo está considerando los cinco años de universidad, le agregaría maestría, cursos, tener su sello, contactos y así solo así podría llegar a sus S/ 15.000″, comentaron.

“Yo tengo empresas y mínimo le pago S/1.200 y si tiene experiencia tope S/ 2.500 no me importa la universidad si no da resultados”, “Confirmo, soy contador y ganó 15 mil (centavos)”, “Contabilidad es la carrera más saturada”, “La realidad es todo contactos”, “Fuera de bromas, si es posible acá está el truco: el contador de mi papá trabajaba de forma independiente y un día nos contó que también le hace las cuentas a 8 pymes, supongamos que cada uno le paga S/900, pero eso sí, no tenía tiempo para nada”, escribieron los internautas.

Las carreras mejor pagadas en el país, según el MTPE

