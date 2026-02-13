¡Ya es oficial! Sunedu oficializó licencia a nueva universidad peruana que cumplió con 6 exigencias esenciales: cuál es y dónde queda

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha otorgado formalmente el licenciamiento institucional a una nueva universidad en el norte del país, tras validar que cumple con todos los estándares de calidad exigidos por ley. Esta acreditación permite a la entidad iniciar sus actividades académicas, garantizando infraestructura y solvencia para la formación de nuevos profesionales.

Descubre a continuación de qué universidad se trata, su ubicación estratégica y cuáles son los pilares de calidad que permitieron su histórica aprobación.

¿CUÁL ES LA INSTITUCIÓN LICENCIADA Y EN QUÉ REGIÓN SE LOCALIZA?

La entidad que ha recibido la luz verde de la Sunedu es la Universidad Nacional Tecnológica de Frontera San Ignacio de Loyola (UNTFSIL). Este nuevo centro de estudios superiores establecerá su sede principal en la provincia de San Ignacio, situada en el departamento de Cajamarca.

De acuerdo con la resolución oficial, la universidad iniciará sus operaciones académicas utilizando el campus físico que fue debidamente inspeccionado y declarado durante las etapas del procedimiento legal.

¿QUÉ CARRERA PROFESIONAL SERÁ LA PRIMERA EN IMPARTIRSE?

En esta etapa de apertura, la universidad ha decidido concentrar su oferta académica exclusivamente en la licenciatura de Administración de Empresas.

Según lo establecido en la resolución de licenciamiento, la formación de estos futuros profesionales se llevará a cabo de manera estrictamente presencial, haciendo uso del personal docente y los recursos materiales que fueron validados durante la etapa de evaluación técnica.

Este programa inicial responde a la propuesta institucional de la universidad y busca garantizar que los alumnos cuenten con herramientas competitivas desde el primer día.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS FUNDAMENTALES QUE LOGRÓ ACREDITAR?

Para obtener la certificación oficial, la UNTFSIL demostró ante la autoridad supervisora el cumplimiento de las condiciones fundamentales para la enseñanza universitaria. Los aspectos acreditados son:

Metas y Estructura Académica: Validación de planes de estudio, grados a otorgar y objetivos educativos definidos.

Coherencia de la Oferta: Compatibilidad entre la propuesta educativa y los instrumentos de planeamiento institucional.

Compatibilidad entre la propuesta educativa y los instrumentos de planeamiento institucional. Entorno de Aprendizaje: Disponibilidad de locales, laboratorios y equipamiento aptos para las funciones académicas.

Producción Científica: Establecimiento de rutas y líneas de investigación vinculadas a su programa profesional.

Establecimiento de rutas y líneas de investigación vinculadas a su programa profesional. Cuerpo Docente Especializado: Garantía de profesores calificados, asegurando al menos un 25% con dedicación a tiempo completo.

Soporte y Bienestar: Provisión de servicios complementarios básicos para el desarrollo integral del estudiante.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE LA LICENCIA OTORGADA POR SUNEDU?

Aunque la autorización concedida tiene un distintivo de permanencia, la universidad no queda exenta de control externo. La Sunedu ha precisado que el mantenimiento de este estatus depende de que la institución conserve inalterables los estándares de calidad que fueron auditados. Por ello, la entidad estatal se reserva el derecho de efectuar intervenciones de fiscalización en el futuro para asegurar que la formación profesional se mantenga dentro de los márgenes legales y técnicos establecidos, según informa el diario La República.

¿CÓMO SABER SI MI UNIVERSIDAD SE ENCUENTRA LICENCIADA POR SUNEDU?

Para confirmar si una universidad en Perú está licenciada por Sunedu, puedes seguir varios pasos sencillos. Primero, visita el sitio web oficial de Sunedu, donde encontrarás una sección dedicada a la consulta de licenciamiento. En esta página, puedes utilizar la herramienta de búsqueda para ingresar el nombre de la universidad y obtener información sobre su estatus de licenciamiento, incluyendo el período y otros detalles relevantes. También puedes revisar los comunicados oficiales y resoluciones publicadas en el sitio web de Sunedu, que informan sobre el estado de licenciamiento de las instituciones.

