La Eurocopa finalizó su etapa de grupos dejando satisfechos a la gran mayoría de los fanáticos del fútbol mundial. Hubo de todo: grandes encuentros, goles de gran factura y pudimos gozar de buenas actuaciones de las decenas de ‘estrellas’ que juegan dicho torneo. Sin embargo, esto recién empieza.

El último miércoles se dieron a conocer cómo quedarán emparejadas las llaves de los octavos de final de la competencia. Entre estos duelos, se destacan los que sostendrán España vs. Croacia, Alemania vs. Inglaterra y Bélgica vs. Portugal.

A continuación, para que no te pierdas ningún detalle de lo que se viene en le Eurocopa, te contamos el día, la hora y los estadios en los que se disputarán los octavos de final del torneo.

Sábado 26 de junio

Gales vs. Dinamarca

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Johan Cruyff Arena





Italia vs. Austria

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Wembley





Domingo 27 de junio

Holanda vs. República Checa

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Puskas Arena





Bélgica vs. Portugal

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Cartuja





Lunes 28 de junio

Croacia vs. España

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Parken Stadion





Francia vs. Suiza

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Arena Nationala





Martes 29 de junio

Inglaterra vs. Alemania

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Wembley





Suecia vs. Ucrania

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Hampden Park

