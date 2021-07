La eliminación de la selección de Francia ante Suiza en los octavos de finales de la Eurocopa 2021 afectó más de lo que se intuía y los actos de los jugadores fue el fiel reflejo de ello cuando salió a la luz que Raphael Varane, Paul Pogba y Benjamin Pavard habrían tenido más que una discusión en los camerinos.

Según lo que sostiene el periodista francés Tarrago Sebastien de ‘L’Équipe’, el defensor del Real Madrid habría iniciado la pelea al insultar al del Bayern Múnich por su mal desempeño en la zona defensiva y acusarlo de cometer muchos errores durante los 120 minutos que duró el encuentro.

Sin embargo, Pavard no se quedó callado y respondió acusando a Pogba por no hacer un buen papel en el mediocampo al no realizar coberturas defensivas para que luego Varane se sumara a las críticas para el centrocampista, quien no tardó en encarar a quien lo acusó desde un inicio.

Aunque la situación no pasó a mayores, parece ser que solo fue producto de la calentura del momento por lo que significó una caída en la tanda de penales ante el equipo helvético.

¿Deschamps se queda o se va?

Sin duda, el prematuro adiós del conjunto galo del certamen continental en Europa puso en duda la permanencia de algunos, entre ellos el técnico Didier Deschamps; sin embargo, este no sería destituido por lo que Noël Le Graët, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), ha declarado.

“No, creo que no. No hay que confundir las cosas, necesitamos hablar […] Le tengo mucho cariño y conozco las vicisitudes del fútbol, como todos vosotros”, comentó en declaraciones para la prensa sobre la situación del estratega que, aclaró Graët, tiene contrato con los ‘Bleus’ hasta fines de 2022, luego del Mundial de Qatar.

