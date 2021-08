Evangelion 3.0+1.0: ¿Quién es Mari Makinami y por qué es tan importante para la trama? | FOTOS

1 de 12

Khara

Mari Illustrious Makinami es un personaje que aparece en el universo de Evangelion dentro de las nuevas películas. "Rebuild of Evangelion introducido en Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance", fue la palícula en la que esta piloto eurojaponesa hace su entrada. Se caracteriza por se runa persona calmada y despreocupada, además de muy profesional ante las misiones que se le encomienda. (Imagen: Khara, Inc.)