Este viernes 19 de marzo se estrenará una nueva serie de Disney+ y Marvel: “Falcon y el Soldado de Invierno”. Este producto contará con seis capítulos y aquí te contamos algunos adelantos que dio la directora Kari Skogland.

Lo primero tiene que ver con dónde se sitúa dentro del mundo Marvel esta serie. Y la respuesta es que será seis meses después de “Avengers: Endgame”. Es decir, es cinco meses después de “WandaVision” y unos dos meses antes de “Spider-Man: Lejos de casa”.

Skogland explicó que lo que se busca con esta serie es dejar atrás “la fase luna de miel” que implica el regreso de los desaparecidos tras el chasquido de Thanos.

“Significa que hemos dejado atrás la sorpresa de ello. Hemos dejado atrás la alegría de ello, porque imaginábamos que eso traería alegría a mucha gente, que la gente vuelve. Ahora estamos otra vez en la realidad, la cual es complicada”, dijo al medio “Collider”.

Además, la directora se animó a contar un poco más sobre cómo será este nuevo escenario en el que se encontrarán Falcon y el Soldado de Invierno en la serie que presenta Disney+ desde este viernes 19.

“Con la mitad de la población desaparecida, tienes diferentes circunstancias económicas, diferentes circunstancias en la frontera. Diferentes países cooperando que no lo hacían antes. Vecinos colaborando que antes no se llevaban necesariamente bien. La gente se ha mudado a casas que no les pertenecían”, cuenta.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de "Falcon & Winter Soldier", serie de Marvel y Disney+