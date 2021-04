Desde su estreno, el pasado 19 de marzo, “Falcon y el Soldado del Invierno” es la serie más vista de Disney Plus hasta la fecha. En su quinto y penúltimo capítulo, la ficción de Marvel ha traído a Valentina Allegra de Fontaine, encarnada por la notable actriz Julia Louis-Dreyfus. Una aparición que sorprendió al propio Wyatt Russell.

“Todo será infinitamente más interesante porque ella es infinitamente interesante”, señaló Russell en declaraciones a Esquire. “Creo que la gente va a pensar una cosa y se va a encontrar con otra muy distinta, porque ella es una gran actriz y la has visto hacer hazañas en el pasado, no importa durante cuántos años”, añadió.

El joven actor que interpreta a John Walker, —quien asume el rol del Nuevo Capitán América—, reveló que cuando firmó para trabajar en la serie no sabía de que compartiría el set con Julia Louis-Dreyfus, solo habían rumores respecto a que “alguien vendría”.

“Este es un tipo de personaje muy diferente para ella. Estoy emocionado por lo que sea que eso signifique para la historia”, dijo. “No lo sé. No tengo ni idea de lo que va a pasar, pero espero que algo pase. Sería increíble trabajar con ella”, mencionó mientras revelaba lo emocionado que está de trabajar junto a la actriz.

Como se recuerda, según el último capítulo de la serie de Disney Plus, Julia Louis-Dreyfus ha sido la encargada de traer a Valentina Allegra de Fontaine al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), un personaje bastante controvertido. Se la conoce como Madame Hydra, ha trabajado para el espionaje soviético, para SHIELD e incluso fue suplantada por un Skrull.

Su breve aparición en “The Falcon and the Winter Soldier” ha dejado más preguntas que respuestas, especialmente porque no se posiciona en la trama como villana o heroína. Se espera que la actriz vuellva a aprecer en el MCU, especialmente luego de las informaciones publicadas en Vanity Fair, donde se confirma que habría realizado un primer debut en “Viuda Negra” junto a Scarlett Johansson.

