Pensando en los asegurados y sus familias, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) amplió el alcance de su servicio de videollamada, ahora también para el ingreso de solicitudes de pensión de sobrevivencia u otros beneficios, tales como:

Pensión de viudez (para cónyuge o conviviente con unión de hecho).

Pensión de orfandad (para hijos menores de edad o con discapacidad para el trabajo).

Pensión de ascendencia (para padre o madre del pensionista o afiliado fallecido).

Prórroga de pensión por estudios (para los hijos mayores de edad que realizan estudios continuos).

Capital de defunción.

Pueden acceder a este servicio, familiares beneficiarios de afiliados y pensionistas de los regímenes y seguros previsionales que administra la ONP: régimen 19990, régimen 20530, Ley 30003, Decreto Ley 18846 y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

Entre enero y julio de este año, se han otorgado 9338 pensiones a familiares beneficiarios a nivel nacional, cifra que incrementará con el uso de este nuevo servicio que le permite hacer el trámite de forma rápida, segura y sin necesidad de acudir a una oficina, lo que se traduce en un importante ahorro de tiempo y dinero.

Beneficiarios podrán retirar su ONP desde el 5 de julio. Foto: Andina

Paso a paso

Primero, el familiar beneficiario debe ingresar a onpvirtual.pe, seleccionar el perfil “Soy familiar” y elegir el tipo de pensión que solicitará. Luego, deberá ingresar su tipo y número de documento de identidad, así como del familiar fallecido (afiliado o pensionista de la ONP) y finalmente iniciar la videollamada con un asesor previsional.

Tras la atención, el familiar beneficiario recibirá el formato de solicitud en su correo electrónico, el cual deberá firmar manualmente y reenviar junto con los documentos que se le haya solicitado durante la videollamada.

El horario de atención de la videollamada es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

En caso de que la solicitud sea presentada por un apoderado, el trámite deberá realizarse de manera presencial en una de las 50 sedes presenciales de la ONP a nivel nacional, incluso en los centros MAC.

La ONP le recuerda a los asegurados y sus familiares beneficiarios que todos sus servicios son gratuitos, no necesita recurrir a terceros para acceder a ellos.