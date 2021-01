3 de 15

"El 2020 fue duro para el mundo entero, a pesar de todo apareciste tú en mi vida, en el momento que no lo tenía planeado. Todo pasó sin darme cuenta, son meses que no dejo de sonreír. No sé qué será mañana, no sé qué será de este 2021, lo único que sé es que vivo cada segundo de mi vida al máximo", escribió Alejandra en Instagram. (Foto: @alejandrabaigorria)