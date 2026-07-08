¡30 años de amor! Gonzalo Torres emociona al mostrar fotos inéditas junto a la mujer que conquistó su corazón | Foto: Instagram
¡30 años de amor! Gonzalo Torres emociona al mostrar fotos inéditas junto a la mujer que conquistó su corazón | Foto: Instagram
Por José Templo

Tres décadas después de dar el “sí”, Gonzalo Torres decidió abrir un álbum muy especial de su vida y compartir con sus seguidores imágenes nunca antes vistas de su matrimonio. El actor sorprendió con una emotiva publicación dedicada a su esposa por motivo de su aniversario, generando una ola de reacciones por la historia de amor que ambos han construido a lo largo de los años. El gesto no solo despertó nostalgia entre sus seguidores, sino también curiosidad por conocer más sobre la mujer que ha sido su compañera de vida desde antes de alcanzar la fama con uno de los personajes más recordados de la televisión peruana. Conoce quién es Muss Hernández, cómo nació su historia de amor con el actor y por qué su relación continúa siendo una de las más sólidas del espectáculo.

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