Tres décadas después de dar el “sí”, Gonzalo Torres decidió abrir un álbum muy especial de su vida y compartir con sus seguidores imágenes nunca antes vistas de su matrimonio. El actor sorprendió con una emotiva publicación dedicada a su esposa por motivo de su aniversario, generando una ola de reacciones por la historia de amor que ambos han construido a lo largo de los años. El gesto no solo despertó nostalgia entre sus seguidores, sino también curiosidad por conocer más sobre la mujer que ha sido su compañera de vida desde antes de alcanzar la fama con uno de los personajes más recordados de la televisión peruana. Conoce quién es Muss Hernández, cómo nació su historia de amor con el actor y por qué su relación continúa siendo una de las más sólidas del espectáculo.

¿QUIÉN ES LA MUJER QUE CONQUISTÓ EL CORAZÓN DE GONZALO TORRES?

La esposa del recordado actor es Muss Hernández. Nacida en Venezuela en 1968, se mudó a los 10 años a Perú. Más adelante viajó a Estados Unidos para ampliar sus estudios en Artes Plásticas y complementó su formación con especializaciones enfocadas en el crecimiento personal y espiritual. Actualmente desarrolla una carrera como oradora, coach profesional, docente y escritora, además de contar con estudios en Ciencias de la Mente, según informa La República.

¿CÓMO COMENZÓ LA HISTORIA DE AMOR DE GONZALO TORRES Y MUSS HERNÁNDEZ?

El inicio de su relación se remonta a los preparativos del proyecto teatral que posteriormente daría origen a Pataclaun. En ese proceso, Muss Hernández fue convocada por la productora July Naters para desempeñarse como escenógrafa, espacio en el que conoció a Gonzalo Torres.

Con el paso del tiempo, la amistad evolucionó hasta convertirse en una relación sentimental que se prolongó durante tres años antes de llegar al altar. Finalmente, la pareja contrajo matrimonio el 6 de julio de 1996 en Chincha y, tres décadas después, continúa celebrando una historia construida con compromiso y complicidad.

¿QUÉ MENSAJE COMPARTIÓ GONZALO TORRES POR SU RECIENTE ANIVERSARIO?

El actor aprovechó sus redes sociales para recordar esta fecha especial con un emotivo homenaje acompañado de fotografías inéditas de su boda y de distintos momentos compartidos con su esposa.

“Feliz 30 aniversario, amor de mi vida. 30 años de casados, tres de enamorados y miles de millones de momentos por vivir juntos”, escribió, provocando miles de reacciones y mensajes de felicitación por parte de sus seguidores, quienes destacaron la solidez y la vigencia de la relación que ambos han formado durante tantos años.

Aprovechando la ocasión, Hernández también se animó a dedicarle un mensaje a su esposo: “¡Hoy cumplimos 30 años de casados! Amo la pareja que hemos construido, caminando juntos a la par, un paso a la vez. Gonzalo Torres gracias por compartir tu destino junto a mí”.

¿SABÍAS QUÉ GONZALO TORRES CONFESÓ QUE LLEGÓ A ‘ODIAR’ A SU POPULAR PERSONAJE ‘GONZALETE’?

En una entrevista concedida en 2025, el actor sorprendió al admitir que hubo una etapa en la que sintió rechazo hacia Gonzalete, el personaje que lo convirtió en una figura muy popular. Según explicó, el problema no estaba en la serie, sino en que muchas personas dejaron de reconocer su trayectoria y lo identificaban únicamente con ese papel.

“Hubo un momento en el que lo llegué a odiar” y “Yo soy más que eso”, afirmó al recordar esa etapa. Aunque recientemente volvió a interpretar al personaje en una ceremonia privada, aseguró que no tiene previsto repetir esa experiencia en futuros eventos.