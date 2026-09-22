Un implacable sicario y un joven agente del FBI deben aliarse en el Misisipi de 1966 para destapar una peligrosa red de corrupción tras el asesinato de varios líderes de derechos civiles. (Foto: Diamond Films)
Un implacable sicario y un joven agente del FBI deben aliarse en el Misisipi de 1966 para destapar una peligrosa red de corrupción tras el asesinato de varios líderes de derechos civiles. (Foto: Diamond Films)
Por Paolo Valdivia

La cartelera cinematográfica se prepara para recibir “A cualquier precio” (By Any Means), un thriller de suspenso, crimen y drama histórico dirigido por Elegance Bratton. La propuesta destaca por reunir en pantalla a un dúo estelar improbable para resolver una conspiración criminal en uno de los períodos más convulsos de la historia de Estados Unidos.

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