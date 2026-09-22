La cartelera cinematográfica se prepara para recibir “A cualquier precio” (By Any Means), un thriller de suspenso, crimen y drama histórico dirigido por Elegance Bratton. La propuesta destaca por reunir en pantalla a un dúo estelar improbable para resolver una conspiración criminal en uno de los períodos más convulsos de la historia de Estados Unidos.

¿De qué trata la película “A cualquier precio”?

Ambientada en el Misisipi de 1966, la historia se desata tras una ola de crímenes contra destacados líderes de la lucha por los derechos civiles. Ante la gravedad de la situación y la creciente tensión social, dos hombres de antecedentes, valores y metodologías opuestas se ven forzados a colaborar: un implacable asesino a sueldo de la mafia y un joven agente negro del FBI.

A pesar de sus marcadas diferencias y motivaciones encontradas, ambos deberán forjar una alianza incómoda para desenredar una compleja red de corrupción e intereses de poder que busca impedir que la verdad salga a la luz.

Reparto principal: Un elenco de primer nivel

El filme reúne a reconocidas figuras de la industria de Hollywood:

Yahya Abdul-Mateen II: Conocido por sus papeles protagónicos en Aquaman , Candyman y la serie Watchmen , interpreta al agente del FBI encargado de llevar la investigación.

Conocido por sus papeles protagónicos en , y la serie , interpreta al agente del FBI encargado de llevar la investigación. Mark Wahlberg: Un referente consolidado del cine de acción y thriller dramático ( The Departed , The Fighter ), quien encarna al calculador sicario.

Un referente consolidado del cine de acción y thriller dramático ( , ), quien encarna al calculador sicario. Nicole Beharie: Destacada actriz en producciones de cine y televisión (Sleepy Hollow, Honk for Jesus. Save Your Soul.), quien aporta solidez a un reparto de personajes de gran profundidad psicológica.

Una mirada al contexto histórico y al tráiler oficial

Bajo la dirección de Elegance Bratton, la cinta destaca por construir una atmósfera inmersiva de tensión en plena época de la segregación racial y los movimientos por los derechos civiles. La trama va más allá del clásico procedimiento policial para explorar dilemas morales sobre la justicia y los límites que los protagonistas están dispuestos a cruzar.

Puedes ver el adelanto oficial a continuación:

Fecha de estreno en cines

La película “A cualquier precio” estará disponible en las salas de cine a partir de este jueves 24 de septiembre.