A través del programa de espectáculos “América Hoy” y en medio de los rumores sobre una posible reconciliación entre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán, se compartió una conversación por redes sociales con Darinka Ramírez, madre de la hija menor de “La Foquita”. En el chat, se pudo apreciar la tajante respuesta de la joven, quien dejó en claro su postura respecto a la expareja del futbolista.

¿CUÁLES FUERON LAS PALABRAS DE DARINKA RAMÍREZ SOBRE LA RELACIÓN ENTRE JEFFERSON Y XIOMY?

Darinka Ramírez vuelve a estar en el centro de la atención tras la reciente ruptura de Jefferson Farfán con Xiomy Kanashiro. Pese a que se ha mantenido alejada de todo el entorno mediático , su vínculo con el exfutbolista persiste debido a la hija que tienen en común. Su nombre ha vuelto a sonar luego de que el programa América Hoy la contactara para conocer su opinión sobre el fin de la relación de la ‘Foquita’ con la bailarina y si en algún momento llegó a conocerla.

Ante la consulta, Darinka sorprendió con su respuesta, asegurando que nunca tuvo conocimiento de Xiomy Kanashiro ni de su relación con el exjugador. Si bien mantiene comunicación con él por el bienestar de su hija pequeña, dejó claro que su vida privada es un asunto separado y que no está al tanto de los detalles sentimentales de Farfán.

“Hola, no la conozco y ya la vida privada del papá de mi hija es su tema. Han relacionado el tema de mis redes, pero no todo gira respecto a la relación con él. Si es cierto o no, no lo sé. Deseo a todos bendiciones”, expresó la joven, marcando distancia de los rumores y aclarando que no tiene ninguna relación con la controversia.

Sus declaraciones han generado diversas reacciones entre los seguidores del ex futbolista, quienes han estado atentos a cualquier detalle sobre su vida sentimental.

¿DARINKA RAMÍREZ SE APARTA DEL ESPECTÁCULO Y OPTA POR LA DISCRECIÓN?

La joven ha dejado claro que no busca protagonismo en el mundo del espectáculo, por lo que mantiene su vida privada alejada del ojo público y de las opiniones de los demás .A pesar de su vínculo con Jefferson Farfán como padres, rara vez comparte imágenes junto a él en sus redes sociales. De la misma manera, el exfutbolista ha sido reservado al respecto, limitando sus publicaciones a momentos con su pequeña, sin incluir a Darinka en su contenido digital.

Su postura de mantenerse al margen de la televisión y los medios de comunicación ha sido firme. En una reciente conversación con la producción de América Hoy, reafirmó su decisión de no involucrarse en la farándula ni ser parte del espectáculo mediático que rodea a Jefferson Farfán. “Nuevamente reitero que me mantengo al margen, no deseo involucrarme en la TV”, expresó con contundencia, según recoge el diario La República.

A pesar del interés del público en su relación con el exfutbolista, Darinka ha optado por la discreción y el bajo perfil. Su prioridad parece ser su rol como madre, alejándose de cualquier polémica o exposición mediática innecesaria.