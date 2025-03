‘El Valor de la Verdad’, que se estrenó el último domingo, ha vuelto a dar que hablar en Perú. El famoso programa, esta vez emitido por Panamericana, tuvo a Pamela López como la protagonista principal. Ella respondió diferentes preguntas relacionadas a lo que fue su relación sentimental con Christian Cueva. A propósito de ello, Laura Spoya, modelo y conductora de ‘Good Time’, reveló si tuvo contacto en algún momento con ‘Aladino’.

A Laura Spoya le preguntaron si Christian Cueva le escribió por Instagram: “Se comportó de manera muy correcta”

“En el 2016, les cuento que pasé por el polígrafo, yo me iba a sentar en El Valor de la Verdad, nunca se emitió el programa porque salió del aire. La pregunta fue si alguien de la selección me había escrito, solo te diré Ezio pon en tu YouTube Laura Spoya Cueva. Qué tal esa ‘fulerita’”, empezó diciendo Spoya en ‘Good Time’.

Asimismo, Laura añadió: “Conmigo siempre se comportó de manera muy correcta. Recuerden que yo era periodista deportiva. Cuando fui Miss Perú me escribían varios, estaban casados y no le respondí a ninguno. A mí no me gustan los futbolistas”.

Qué dijo Mario Irivarren sobre lo dicho por Laura Spoya

Mario Irivarren, conductor también de ‘Good Time’, se mostró incrédulo sobre que Cueva no le haya escrito a Spoya. “No te voy a creer que, después de haberte entrevistado, no te llegó un fueguito, un like, un mensajito, no te voy a creer. Si mi causa parece Rambo, dispara para todos lados”.

Los históricos números en rating que alcanzó Panamericana tras la emisión de El Valor de la Verdad con Pamela López

De acuerdo a las estadísticas de Rating Show Perú Oficial, publicado en la cuenta de ‘Instarándula’, ‘El Valor de la Verdad’ alcanzó 13.7 puntos, un número bastante destacable. Otros canales, en ese mismo horario, no pudieron pasar los 7 puntos.

Asimismo, en YouTube, el canal oficial de “El valor de la verdad” superó las 174 mil personas conectadas. Esto, sin duda, fue una clara prueba que hay gran cantidad de peruanos que esperaban con expectativa el reestreno de este espacio.

Pamela López se refirió a varios pasajes inéditos de su relación con Cueva. (Foto: Composición GEC)

Beto Ortiz reveló cuánto le pagaron a Pamela López por asistir a ‘El Valor de la Verdad’: “No hay caja que aguante”

Ortiz le dio una entrevista a Infobae Perú y contó detalles sobre cómo lograron que López se sentara en el famoso sillón para contar detalles inéditos de su vida y del popular ‘Aladino’. “El invitado cobra lo que gana”, recalcó el periodista.

“La primera invitada se lleva lo que gana, como la última. Si no gana nada, no se lleva nada. (¿Si hay un sueldo por estar allí?) No. Imagínate cuánto debería tener de presupuesto. El premio es de 50 mil soles, si los 4 ganan, tendría que tener en la caja 200 mil soles. ¿Encima tengo que pagarles? No hay caja que aguante”, agregó Ortiz sobre este tema.

¿Qué más dijo Beto Ortiz sobre ‘El Valor de la Verdad’?

De otro lado, Beto indicó que fue complicado formar una lista de invitados que estén dispuestos a sentarse en el programa para enfrentarse al polígrafo. “Esa es la parte más difícil del programa. Con justa razón, la gente le tiene miedo a ‘El valor de la verdad’. Convencerlos de sentarse en el sillón rojo es una tarea ardua. De hecho, mi productor Martín Suyón y todo el equipo han trabajado en eso desde enero. Han sido semanas y meses de reuniones hasta conseguir una lista suficiente de personajes que nos asegure poder grabar todas las semanas”.