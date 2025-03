La cumbia peruana está de luto tras la trágica pérdida de Paul Hambert Flores García, el carismático cantante de Armonía 10, conocido cariñosamente como ‘Russo’. Su inesperado fallecimiento, víctima de un atentado en San Juan de Lurigancho, ha dejado un profundo vacío en la escena musical. En este contexto de nostalgia por su memoria, surge la curiosidad por conocer la historia detrás de su peculiar apodo. En esta nota, exploraremos los orígenes de cómo Paul Flores se ganó el nombre de ‘Ruso’, un detalle que revela una faceta desconocida del querido artista y que hoy cobra un significado especial en su legado.

¿CUÁL ERA LA RAZÓN DETRÁS DEL APODO DE PAUL FLORES DE ARMONÍA 10?

El conocido sobrenombre de “El Ruso” fue un sello característico de Paul Flores, quien a lo largo de su trayectoria musical fue popularmente reconocido con este apodo. En una entrevista para el programa Sabor Tropical, uno de sus compañeros de la agrupación recordó su origen, mencionando que se debía a su aspecto físico. “Cuando entró a Armonía 10, era coloradito y tenía ojos claros. Un bajista de Sullana, el maestro Koky Álvarez, le puso ‘Ruso’ porque tenía la apariencia de un ruso, con piel clara y cabello claro. Desde entonces, el apodo se quedó con él”, relató.

Entre risas, otro miembro de la banda añadió una anécdota jocosa, sugiriendo que el apodo también podría tener una conexión con Rusia, un país conocido por sus bajas temperaturas, donde, según la broma, la gente no se baña con frecuencia, según recoge el diario La República.

¿CUÁLES SON LOS ÉXITOS MUSICALES QUE DEJA EL RUSO COMO LEGADO EN LA CUMBIA PERUANA?

Iniciando su carrera a los 17 años, el cantante logró posicionarse como una de las grandes figuras de la cumbia en el país gracias a su voz y el carisma que transmitía en el escenario. Su último éxito, ‘Pendejerete’, en colaboración con Leslie Shaw, se convirtió en la favorita de muchos seguidores, mostrando una nueva faceta artística. Además, temas como’Lágrima por lágrima’, ‘El cervecero’ y ‘Me emborracho por tu amor’ son melodías inolvidables que perduran con su inconfundible voz.

¿QUÉ OTRAS HABILIDADES POSEÍA PAUL FLORES ADEMÁS DE SER CANTANTE?

La voz de Armonía 10 no solo era un gran cantante, sino que su historia se remonta a muchos años atrás, cuando el joven piurano aún no imaginaba el reconocimiento que alcanzaría. En sus inicios, su sueño era ser guitarrista o bajista, pero sus padres no contaban con los recursos para comprarle el instrumento que tanto anhelaba. Sin embargo, con el tiempo y tras alcanzar la fama que merecía, logró adquirir varias guitarras, cumpliendo así uno de sus mayores deseos. Además de su talento vocal, el artista también destacó como compositor, contribuyendo con la creación y grabación de algunos temas para la agrupación.

¿CÓMO FALLECIÓ PAUL FLORES?

El pasado domingo 16 de marzo del 2025, Paul Flores perdió la vida durante un atentado contra el bus de Armonía 10 en Lima. El lamentable hecho sucedió cuando la agrupación se trasladaba en su bus particular tras una presentación en San Juan de Lurigancho, fueron atacados por sujetos en motocicleta. Paul recibió dos impactos de bala y, pese a ser trasladado de emergencia al hospital Hipólito Unanue, no logró sobrevivir.

Su muerte ha causado gran conmoción en el mundo de la cumbia y en sus seguidores. Armonía 10 emitió un comunicado expresando su pesar y exigiendo justicia. Además, sus colegas también se han hecho presente para enviar el pésame a sus familiares.

Cabe señalar que, en los exteriores de su vivienda en Piura, los fanáticos y vecinos de Paul Flores colocaron un lazo negro en señal de luto. Ellos se reunieron cantando y rezando. Además, muchos han recordado diversas anécdotas del artista y lo calificaron como una gran persona y un padre increíble.

Su inesperada partida ha dejado una tristeza inimaginable en sus colegas, quienes revelaron que Paul se estaba preparando para el concierto del 53º aniversario de Armonía 10, programado para el 5 de julio en el Estadio San Marcos.