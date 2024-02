¿A qué edad desea convertirse en madre Alondra García Miró?

Por lo general, Alondra García Miró ha tratado de mantenerse al margen de la farándula peruana debido a que es muy reservada con su vida privada y sus relaciones amorosas. Precisamente, hace poco brindó una entrevista a Verónica Linares, donde confesó su anhelo de convertirse en madre, entre otros aspectos más de su vida.

¿QUÉ DIJO ALONDRA GARCÍA MIRÓ SOBRE SU DESEO DE CONVERTIRSE EN MADRE?

Alondra García Miró declaró para el programa “La Linares” que se transmite en Canal N y YouTube, donde contó varios temas de su vida privada, entre ellos su deseo de ser madre a tal edad ya que por estos tiempos lleva una vida muy tensa debido a que se encuentra viajando a distintos países. “Ahorita estoy feliz, estoy contenta, pero bueno, en su momento (sí quisiera ser madre). Obviamente habría que bajar la intensidad de los viajes. Pero 35 me parece una buena edad”, dijo.

Asimismo, la modelo peruana resaltó lo cariñosa que puede llegar a ser con sus futuros hijos, pese a que implica mucha responsabilidad y en su debido momento tomará la decisión. Además, reveló que este anhelo lo piensa desde muy joven pero ahora tiene la madurez necesaria para saber lo que compromete. “Sí me gustaría, pero todavía no. Pero sí, claro, yo me imagino que es un amor indescriptible. Con lo cariñosa y ‘camotuda’ que soy, soy bien de abrazar, de apapachar, de apachurrar a todo el mundo”, expresó.

“Siempre hay algún miedo. Ya no eres tú solita, tu vida debe cambiar automáticamente. Es una responsabilidad enorme. Me da miedo, obviamente, porque escucho todo lo que implica, ¿no? Ser madre o ser padre, pero también dicen que es un amor así (bonito) y claro que me imagino siendo mamá en algún momento”, agregó para dicho medio.

¿QUÉ DIJO ALONDRA GARCÍA MIRÓ SOBRE EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE?

En el 2010, con tan solo 18 años, Alondra García Miró perdió su madre Maricarmen Santillana a causa de un repentino infarto. La expareja de Paolo Guerrero sostuvo que ese momento fue el más trágico de su vida, ya que ambas eran muy unidas y tenían mucha confianza.

“Fue de la noche a la mañana. Sí (de un infarto). Fue superfuerte, solo de acordarme siento que he bloqueado cosas. Vivíamos con mi abuelita. Horrible. Bueno, todas las personas que han perdido a un ser querido entienden. O sea... cuando te digo que éramos uña y mugre, era así. Éramos pegadas, estábamos juntas, tenía una conexión muy fuerte con ella (...) Ya no hay tiempo para crecer, tenía que terminar la universidad. No quería ni estudiar, pero decía ‘¿cómo le voy a hacer esto a mi mamá?’”, reveló.

“Ella estudió arquitectura, pero le encantaba la moda. Había sido modelo y trabajó en moda cuando era joven. Entonces terminé (la carrera) por ella y por un tema de conexión, y porque yo sabía que a ella le iba a hacer infinita ilusión que yo me gradúe y todo. Entonces, como que la vida también toma otro rumbo y hay que ser consciente de las decisiones, pero no podía voltearme a decir: ‘Mamá, me está pasando esto’. Me vi obligada a madurar”, finalizó.