Katy Jara ha logrado ganarse, a base de esfuerzo, el cariño del público gracias a sus interpretaciones en el género de la cumbia, así como por haber formado parte de la agrupación ‘Agua Bella’ y por su paso como conductora en ‘Domingos de Fiesta’, emitido por el canal del Estado. Sin embargo, desde hace algunos años tomó la decisión de alejarse de los reflectores y la televisión para enfocarse exclusivamente en sus convicciones religiosas, lo que la llevó a cambiar su estilo de vida, incluyendo su forma de vestir. Así, en medio de las especulaciones por conocer a qué se dedica la artista peruana tras dejar la televisión, esta no dudó en abrir su corazón y contar sobre su nuevo emprendimiento, el cual la ha llevado a establecerse en Piura, donde reside junto a su esposo. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿A QUÉ SE DEDICA KATY JARA TRAS DEJAR EL MUNDO ARTÍSTICO?

En una entrevista para el podcast ‘Ser humano’, Katy Jara se presentó para contar más sobre su nuevo estilo de vida y su mayor cercanía a Dios. Entre sus declaraciones, la exbailarina reveló que actualmente se encuentra radicando en Piura, debido a que, junto a su esposo Marvin Bancayan, ha emprendido un nuevo negocio de boutique de ropa cristiana para mujeres, así como a la venta de productos naturales. De esta manera, según la exconductora de ‘Domingos de Fiesta’, esta decisión responde a un sueño que tuvo, en el que sintió que Dios le pedía estar más cerca de su familia. Así, gracias a los contactos que retomó su pareja a través de sus amistades pudo ofrecer sus productos a más clientes.

“Monté una boutique de ropa cristiana para chicas que querían vestirse modestamente en realidad (…) y además también me dedico ahora a la venta de productos naturales y Dios nos ha bendecido en ese aspecto. El Señor me pone en el corazón que debía estar con mi esposo en Sechura, en Piura. De todas maneras mi esposo es de esos maridos que te quieren proveer, que no, si quieres no trabajes, no te va a faltar nada, pero yo soy de las mujeres que desde muy pequeña, además vengo de un matriarcado, mi mamá siempre ha sido la que ha liderado el hogar”, explicó Jara, quien se mostró entusiasmada y feliz por la oportunidad que le brinda Dios.

¿QUÉ PROGRAMA DE TELEVISIÓN QUIERE CONDUCIR KATY JARA?

Hace unos meses, Katy Jara decidió brindar una entrevista al diario Trome, en la cual se refirió sobre su nueva vida religiosa y la decisión de alejarse temporalmente del medio nacional. La artista peruana, quien está convertida al cristianismo evangélico Pentecostal, mencionó que debido a esta decisión se le cerraron muchas puertas, pero destacó que ahora cuenta con proyectos en el extranjero.

“Se me cerraron muchas puertas, pero hoy en día con este relanzamiento se me están abriendo otras, incluso me han llegado propuestas del extranjero y estamos agradecidos con el Señor. Hubo gente que me llamó ‘fanática, extremista’, hay gente que me hablaba incluso con cólera y me decía: ‘porque vas a renunciar a tus sueños, a la música y todo lo que te costó la televisión’, ‘cuánta gente quisiera esa oportunidad‘, pero quién puede contra la voluntad del Señor, él es quien puso en mí ese sentir y yo simplemente estoy tratando de seguir ese llamado”, dijo en un inicio.

Asimismo, la presentadora de televisión sostuvo que, durante estos tres años alejada de los reflectores, ha extrañado el cariño del público, mas no los programas en los que participó. En ese sentido, reveló que le gustaría regresar a la pantalla chica con un espacio de contenido cristiano. “Sí me gustaría volver, pero con un programa que tenga contenido cristiano. Un programa que busque sanar vidas, más que entretener, restaurar corazones a través del mensaje de Cristo”, precisó.

“Yo lo único que extraño es la gente porque yo siempre he sido una persona muy amorosa, cariñosa, muy entregada a mi público y extraño estar en contacto con ellos, abrazarlos ver sus sonrisas. Yo misma me quedo sorprendida cuando veo vídeos donde cantaba cumbia o cuando conducía (Domingos de fiesta), realmente puede sonar duro pero no lo extraño”, agregó a dicho medio.