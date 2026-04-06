Por Redacción EC

Katy Jara ha logrado ganarse, a base de esfuerzo, el cariño del público gracias a sus interpretaciones en el género de la cumbia, así como por haber formado parte de la agrupación ‘Agua Bella’ y por su paso como conductora en ‘Domingos de Fiesta’, emitido por el canal del Estado. Sin embargo, desde hace algunos años tomó la decisión de alejarse de los reflectores y la televisión para enfocarse exclusivamente en sus convicciones religiosas, lo que la llevó a cambiar su estilo de vida, incluyendo su forma de vestir. Así, en medio de las especulaciones por conocer a qué se dedica la artista peruana tras dejar la televisión, esta no dudó en abrir su corazón y contar sobre su nuevo emprendimiento, el cual la ha llevado a establecerse en Piura, donde reside junto a su esposo. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.