Durante su participación en el nuevo reality de Panamericana TV, ‘La Granja VIP Perú’, Shirley Arica decidió romper el silencio y hablar sobre su vínculo con el reconocido actor Carlos Alcántara. La modelo aclaró la verdadera naturaleza de la química que ambos mostraron en una reciente y comentada entrevista digital. Sus declaraciones han generado revuelo, pues muchos daban por sentado que entre la ‘Chica Realidad’ y el popular ‘Cachín’ existía algo más que una simple cordialidad profesional. En una charla íntima y sin filtros con sus compañeros de encierro, Arica detalló cómo se sintió al tener frente a frente al protagonista de ‘Asu mare’ y qué ocurrió realmente detrás de cámaras cuando las luces se apagaron. La influencer no solo abordó el tema con honestidad, sino que también explicó el contexto de los coqueteos que se volvieron virales en las redes sociales. A continuación, te contamos qué dijo.

¿SHIRLEY ARICA TIENE INTERÉS ROMÁNTICO EN CARLOS ALCÁNTARA?

Durante su estancia en el set rural de ‘La Granja VIP Perú’, la influencer de 36 años conversó con el actor argentino Pablo Heredia y la productora Pati Lorena, a quienes les confesó que, si bien siente un gran aprecio por Carlos Alcántara, no lo visualiza bajo ninguna circunstancia como una posible pareja. “No lo vería como otra cosa”, expresó con firmeza. Esta aclaración llega en un momento de especial atención mediática, dado que el exintegrante de ‘Patacláun’ se encuentra soltero tras finalizar una relación de tres décadas con Jossie Lindley.

La influencer explicó que lo ocurrido frente a cámaras respondió más a una dinámica espontánea que a un sentimiento real. Según detalló, el coqueteo que muchos interpretaron como una señal de romance no fue más que parte del estilo que maneja en sus contenidos. “La gente lo veía así porque, obviamente, hubo un coqueteo, pero es parte de mi personaje”, aclaró, enfatizando que todo se mantuvo dentro del terreno profesional.

¿QUÉ OPINA SHIRLEY ARICA SOBRE CARLOS ALCÁNTARA?

Pese a descartar un romance, Arica no dudó en expresar el aprecio que siente por el actor. Cuando fue consultada sobre él, optó por mantener el respeto, aunque dejó entrever su buena impresión. “No voy a hablar de él por respeto, me cae súper bien”, manifestó, evidenciando una relación cordial.

Asimismo, lo describió con entusiasmo, utilizando calificativos positivos para referirse a su personalidad. “Es chévere, de la put*****”, dijo entre risas, reafirmando que existe una buena conexión, pero únicamente en el plano amical. Con estas declaraciones, la influencer cerró cualquier posibilidad de especulación y dejó claro que lo visto por el público fue simplemente parte del show, según recoge La República.

¿CÓMO FUE LA ENTREVISTA QUE DESATÓ LOS RUMORES?

El encuentro entre ambos se dio en el marco del lanzamiento del programa digital ‘Shirley a la carta’, donde la química surgió de manera inesperada. La propia influencer confesó que no anticipaba que la conversación fluyera con tanta naturalidad. “Fluyó súper chévere que ni yo lo esperaba”, comentó, dejando ver que la interacción superó sus expectativas iniciales.

Además, admitió que se sintió nerviosa al inicio, debido a la trayectoria del actor, a quien considera una figura importante dentro del medio. Esa presión la llevó a salirse de la estructura prevista y optar por una conducción más libre. “No estoy acostumbrada a regirme por una pauta, prefiero ser orgánica”, señaló, destacando que esa decisión terminó beneficiando el resultado final de la entrevista.

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