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A Shirley Arica le preguntaron a Carlos Alcántara y por un supuesto interés romántico: esta fue su sorprendente respuesta | Composición EC: Instagram
A Shirley Arica le preguntaron a Carlos Alcántara y por un supuesto interés romántico: esta fue su sorprendente respuesta | Composición EC: Instagram
Por Redacción EC

Durante su participación en el nuevo reality de Panamericana TV, ‘La Granja VIP Perú’, Shirley Arica decidió romper el silencio y hablar sobre su vínculo con el reconocido actor Carlos Alcántara. La modelo aclaró la verdadera naturaleza de la química que ambos mostraron en una reciente y comentada entrevista digital. Sus declaraciones han generado revuelo, pues muchos daban por sentado que entre la ‘Chica Realidad’ y el popular ‘Cachín’ existía algo más que una simple cordialidad profesional. En una charla íntima y sin filtros con sus compañeros de encierro, Arica detalló cómo se sintió al tener frente a frente al protagonista de ‘Asu mare’ y qué ocurrió realmente detrás de cámaras cuando las luces se apagaron. La influencer no solo abordó el tema con honestidad, sino que también explicó el contexto de los coqueteos que se volvieron virales en las redes sociales. A continuación, te contamos qué dijo.

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