La vida personal de Carlos Alcántara atraviesa un momento de cambios. Tras el fin de su relación con Jossie Lindley, con quien compartió más de tres décadas de historia, el actor peruano ha comenzado una nueva etapa marcada por decisiones que han despertado la curiosidad del público.

En medio de esta fase de soltería, el artista sorprendió al optar por un procedimiento médico asociado al bienestar físico y hormonal, una alternativa que ya ha sido elegida por varias figuras del espectáculo local. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DECISIÓN TOMÓ CARLOS ALCÁNTARA TRAS SU SEPARACIÓN?

El actor decidió someterse a un procedimiento conocido popularmente como el “chip de la juventud”, un tratamiento que consiste en la implantación de un pequeño pellet de testosterona en el cuerpo. Este dispositivo libera la hormona de forma gradual durante varios meses y es utilizado por algunas figuras públicas que buscan mejorar su estado físico y vitalidad.

La información se hizo pública luego de que el médico deportólogo Jorge Villarán compartiera una publicación junto al actor explicando el procedimiento. El especialista señaló que este método puede aportar distintos beneficios al organismo. “Este pellet se libera progresivamente en el cuerpo y puede ayudar a mejorar la energía, el rendimiento físico y la libido”, explicó el médico.

No es la primera vez que Alcántara acude a tratamientos enfocados en optimizar su bienestar. A inicios de este año, el artista ya había iniciado con el mismo especialista un proceso de mejora integral que incluía cambios en la alimentación y ajustes hormonales, según informa el diario La República.

¿POR QUÉ EL ACTOR VOLVIÓ A ACAPARAR LA ATENCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ESPECTÁCULOS?

Además del procedimiento médico, la vida sentimental del actor volvió a generar titulares luego de que un programa de espectáculos difundiera imágenes en las que aparece compartiendo momentos cercanos con distintas mujeres. El espacio televisivo ‘Magaly TV La Firme’ presentó un reportaje en el que se observan algunas salidas nocturnas del artista.

Uno de los episodios ocurrió durante la madrugada del 18 de enero en una discoteca ubicada en el distrito de Punta Hermosa. Según el informe televisivo, el actor fue visto disfrutando de la noche con una joven que lo condujo a una zona privada del establecimiento.

Semanas después, el programa también mostró imágenes captadas el 3 de marzo en un restaurante de San Isidro. En esa ocasión, el actor compartía una cena con una mujer con quien posteriormente intercambió gestos de afecto. Tras la velada, ambos salieron juntos del local y se retiraron en un vehículo, lo que alimentó la curiosidad del público sobre esta nueva etapa en la vida del artista.

¿CÓMO FUE LA LARGA HISTORIA DE AMOR ENTRE CARLOS ALCÁNTARA Y JOSSIE LINDLEY?

La relación entre Carlos Alcántara y Jossie Lindley fue considerada durante años una de las más sólidas del espectáculo peruano. Ambos se conocieron en la década de los noventa, cuando empezaban a abrirse camino en el mundo artístico, y con el tiempo construyeron una historia sentimental que se prolongó por más de tres décadas.

Tras 17 años juntos, la pareja formalizó su unión en 2010 y formó una familia. Lindley, dedicada a la danza contemporánea y con estudios en la Universidad de Lima y la British School of Dancing, también participó en el ámbito teatral y tuvo una aparición en la película Asu Mare.

El propio actor ha destacado en diversas ocasiones el apoyo que recibió de su entonces pareja a lo largo de su vida. En una entrevista con Patricio Suárez Vértiz recordó ese respaldo personal al señalar: “Ella me ayudó a superar muchas inseguridades relacionadas con mis orígenes”.

Ahora, aunque ambos han mantenido reserva sobre su separación, personas cercanas señalan que la decisión se tomó priorizando el respeto mutuo y el bienestar de su familia.